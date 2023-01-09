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Kan donduran olay! ABD'de 6 yaşındaki öğrenci, öğretmenini vurdu

09.01.2023 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Virginia eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Newport News kentinde 6 yaşındaki bir öğrenci, öğretmenini silahla yaraladı. Feci olayın yaşandığı okulun bir hafta kapalı kalacağı öğrenildi.

Kan donduran olay! ABD'de 6 yaşındaki öğrenci, öğretmenini vurdu

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News’te 6 yaşındaki bir öğrencinin silahla öğretmenini yaraladığı ilkokulun bir hafta kapalı kalacağı açıklandı.

Okuldan yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından “ailelerin ve öğrencilerin iyileşmeleri için” Richneck İlkokulunun hafta sonuna kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.

ÖĞRETMEN AĞIR YARALANMIŞTI

Öte yandan, olayda ağır yaralanan 25 yaşındaki öğretmen Abby Zwerner’ın hayati tehlikeyi atlattığı ve aile fertleriyle konuşmaya başladığı bildirildi.

6 Ocak’ta meydana gelen ve 2023’ün ilk silahlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, 6 yaşındaki bir öğrenci, sınıfta tartıştığı öğretmenini vurmuştu.

Aynı gün gözaltına alınan 6 yaşındaki çocuğun ateşli silaha erişimi nasıl sağladığı, silahın kimin olduğu, kullanmayı nasıl öğrendiği, okula niye getirdiği şeklindeki sorular ise cevapsız kalmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı abd

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