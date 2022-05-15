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Kan donduran olay: Amcasına kurşun yağdırdı!

15.05.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'dan amca ile yeğen arasında kan donduran bir olay yaşandı. Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada yeğen, amcasını tabancayla öldürdü.

Kan donduran olay: Amcasına kurşun yağdırdı!

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasını tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyalı Mahallesi'nde Türker Ç. (40) ile amcası Halit Ç. (80) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

AMCASINI ÖLDÜRDÜ

Büyüyen kavga sırasında Türker Ç, amcası Halit Ç'ye tabancayla ateş etti.

Bölgeye gönderilen 112 Acil Servis ekipleri, Halit Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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Ordu
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