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  4. Okul bahçesinde vahşet! Erkek arkadaşının 9 yerinden bıçakladığı genç kadın hayatını kaybetti

Okul bahçesinde vahşet! Erkek arkadaşının 9 yerinden bıçakladığı genç kadın hayatını kaybetti

01.10.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Serkan İ. (35) tarafından 9 yerinden bıçaklanan Nazlı Koldaguç (30) yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Serkan İ., saklandığı metruk evde yakalandı.

Okul bahçesinde vahşet! Erkek arkadaşının 9 yerinden bıçakladığı genç kadın hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda meydana geldi. Nazlı Koldaguç ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Serkan İ. arasında cadde üzerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, gittikleri kullanılmayan meslek lisesinin bahçesinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan İ., yanında taşıdığı bıçak ile Koldaguç'u 9 yerinden bıçaklayarak, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Nazlı Koldaguç’un çığlıklarını duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Koldaguç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Polis, olay sonrası kaçan Serkan İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi, Hıdırağa Mahallesi'nde saklandığı metruk bir evde yakalayarak gözaltına alındı.

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Serkan İ.'nin ilk ifadesinde, Nazlı Koldaguç ile aralarında tartışma çıktığını, daha sonra olayın gerçekleştiğini anlattığı öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Tekirdağ
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