HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran olay... Gaziantep’te iki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Kan donduran olay... Gaziantep’te iki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

16.01.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Gaziantep’te meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ve akraba olan iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle birlikte 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kan donduran olay... Gaziantep’te iki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve akraba olan iki aile arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67), Kenan Kıranşal (38), Nigar K. (61) ile Leyla Ç.’ye (58) isabet etti. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

4bba83642d06bdfa4bfc8f019802cf4f

POLİS ZANLILARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Uğur Çeliktop, Yılmaz Kıranşal ve Kenan Kıranşal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Nigar K. ile Leyla Ç. ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Nigar K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da bir evden çıktılar! 35 kişi...Malatya'da bir evden çıktılar! 35 kişi...
Bahçeli'den 'altılı masa'ya ses getirecek 'Erdoğan' çağrısı!Bahçeli'den 'altılı masa'ya ses getirecek 'Erdoğan' çağrısı!
İzmir'de iğrenç olay! Eski eşinin arkadaşı tecavüz etti: Ne yaptımsa peşimi bırakmadıİzmir'de iğrenç olay! Eski eşinin arkadaşı tecavüz etti: Ne yaptımsa peşimi bırakmadı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep kavga aile

En Çok Okunan Haberler

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

'İnşallah' diyerek yaptığı açıklama korkuttu!

'İnşallah' diyerek yaptığı açıklama korkuttu!

Sinan intihar mı etti? O haberlerden sonra yeni gelişme

Sinan intihar mı etti? O haberlerden sonra yeni gelişme

İnce'den Babacan'a tepki: Hayır kardeşim...

İnce'den Babacan'a tepki: Hayır kardeşim...

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Akşener'in rahatsızlanması ile ilgili çarpıcı iddia! İYİ Parti'den açıklama geldi

Akşener'in rahatsızlanması ile ilgili çarpıcı iddia! İYİ Parti'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.