Kan donduran olay... Gaziantep’te iki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve akraba olan iki aile arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67), Kenan Kıranşal (38), Nigar K. (61) ile Leyla Ç.’ye (58) isabet etti. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

POLİS ZANLILARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Uğur Çeliktop, Yılmaz Kıranşal ve Kenan Kıranşal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Nigar K. ile Leyla Ç. ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Nigar K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

