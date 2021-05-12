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  4. Kan donduran olay! Kızlarına arkadaşlık teklif eden kişiye işkence yaptılar

Kan donduran olay! Kızlarına arkadaşlık teklif eden kişiye işkence yaptılar

12.05.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, kızlarına arkadaşlık teklif eden Irak uyruklu Shakir M.J.S.'ye işkence yapan Suriye uyruklu 6 kişi tutuklandı. Shakir M.J.S., 6 kişinin kendisine hem cinsel hem de fiziki olarak işkence yaptığını anlattı.

Kan donduran olay! Kızlarına arkadaşlık teklif eden kişiye işkence yaptılar

Olay, önceki gün Düzce Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Irak uyruklu Shakir M.J.S. gece saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne darbedilmiş halde getirildi. Hastanede görevli polisin durumdan şüphelenmesi üzerine çağırılan tercüman aracılığıyla Shakir M.J.S.'nin ifadesi alındı.

Shakir M.J.S., 6 kişinin kendisine hem cinsel hem de fiziki olarak işkence yaptığını anlattı. Shakir M.J.S.'nin ifadesinden yola çıkan polis K.R., H.R., M.R., R.M., C.R. ve M.B.’yi yakaladı.

6 kişi ifadelerinde, Shakir M.J.S.'nin kızlarına arkadaşlık teklif ettiğini, bu nedenle şişeyle işkence yaptıklarını ve darbettiklerini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Shakir M.J.S.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

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Düzce
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Bunlar daha iyi günler yakında bu yabancılar yüzünden sokakda yürümeye cesaret edemicek kimse

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