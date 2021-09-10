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Kan donduran olay! Kuzenini bıçaklayıp başını ezerek öldürdü

10.09.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde Mustafa E. (44), tartıştığı kuzeni Serkan E.'yi (32) bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezerek öldürdü. Olay sonrası kaçan Mustafa E., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Kan donduran olay! Kuzenini bıçaklayıp başını ezerek öldürdü

Olay, Laleli Mahallesi 425 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Mustafa E. ile evli ve ikiz kız çocuğu babası kuzeni Serkan E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa E., Serkan E.'yi bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezdi ve kaçtı. Babasının Serkan E.'ye ulaşamayınca merak edip, saat 13.00 sıralarında evine gitmesiyle olay ortaya çıktı. Kapıyı açan baba, oğlunu kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Serkan E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polis ekipleri, evde inceleme yaptı.

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Serkan E.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mustafa E., olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalandı.

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Öte yandan Serkan E.'nin bir dönem Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA

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cinayet İzmir
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