Kan donduran olay! Oğlunun kız arkadaşına tecavüz eden baba havaalanında kaçmaya çalışırken yakalandı

İspanya'nın Mayorka Adası'nın Palma bölgesindeki bir otelde yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. 43 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam oğlunun sevgilisine tecavüz etmekle suçlandı. Duruşması öncesinde polis ekipleri tarafından ismi açıklanmayan şüpheli çantalarıyla birlikte İngiltere'ye dönmeye çalışırken yakalandı.

POLİSE İHBARDA BULUNDU

20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen İngiliz kadın, tatilin son gecesinde sevgilisi ve erkek arkadaşının babasıyla aynı odada kaldığını belirtti. Erkek arkadaşının babasının çok miktarda alkol tükettiğini dile getiren kadın kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek polise şikayette bulundu.

Mayorka'da bulunan Ultima Hora gazetenin haberine göre, polis otele gittiğinde adamın çıkış yaptığını öğrendi. Havaalanında İngiltere'ye dönüş tarihini öne çeken adam uçağın biniş kapısında tutuklandı. Soruşturma devam ederken adamın suçlu bulunması halinde 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyle karşı karşıya.