HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran olay! Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş

Kan donduran olay! Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 09:28 | Son Güncelleme

Adana’da tıraş ettiği kişi tarafından bir gün sonra öldürülen berber kalfasının, katil zanlısıyla tokalaşmak isteyip el uzattığı sırada tabancayla öldürülmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 8 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, berberde kalfalık yapan Aytekin Kıyga (44) dükkana gelen ve bir gün önce tıraş ettiği Güney T. (24) isimli şahıs tarafından vuruldu. Aytekin Kıygan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TABANCA ÖNCE TUTUKLUK YAPTI, SONRA VURDU

Berberde işlenen bu cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlı Güney T.’nin berbere gelip bir süre tedirgin bir şekilde beklediği dikkat çekti. Daha sonra, öldürdüğü Aytekin Kıyga’nın, zanlının yanına gelip tokalaşmak için elini uzattığı sırada zanlının tabancayı çekip herkesin gözü önünde tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluk yaptığı görülüyor. Kıyga’nın tabancayı almaya çalıştığı sırada zanlının geriye doğru çekilip bir kaç kez ateş ederek Kıyga’yı vurduğu görüldü. Zanlının ise, Kıyga’nın yere düşmesiyle birlikte berberde bulunan diğer şahıslara tabanca doğrultarak kaçtığı dikkat çekti.

Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katili yakalamak için güvenlik kamerasından görüntü alıp yüz eşleştirme çalışması yaptı. Bin fotoğraf ile eşleştirerek kimliği tespit edilerek yakalanan Güney T. (24) alınan ifadesinde kendisini Mesut T. isimli birinin azmettirdiğini, öldürdüğü kişiyle azmettirenin arasında alacak verecek meselesi olduğunu bu nedenle vurdurduğunu söylemişti.

12bc3136-aa48-46d6-a007-cdab811486dd

Polis bu ifade üzerine Mesut T.’yi de gözaltına almıştı. Mesut T. ise suçlamaları kabul etmeyip hem öleni hem de öldüreni tanımadığını söylemişti. Zanlılardan Güney T. tutuklanmış, Mesut T. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

KLİPLERİNİ YOUTUBE'DA BİNLERCE KİŞİ İZLİYORDU

Bu arada öldürüldükten sonra adli tıp kurumu morguna kaldırılan ve otopsisi yapıldıktan sora cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilen Aytekin Kıyga’nın şarkıcı olduğu öğrenildi. Kıyga’nın berber kalfalığı yanı sıra arabesk tarzı şarkı söylediği hatta çok sayıda klibi de olduğu ortaya çıktı. Kaygı’nın kliplerinin Youtube de binlerce kişi tarafından izlendiği öğrenildi.

2b26f5d1-dea8-4fae-bd5c-bdd28268664a

f507ada2-14ef-45b5-9716-7c93ddc77e71

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı
Bu bölgelerde oturanlar dikkat Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Yüksek lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Yüksek lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Akşener, Semiha Yıldırım'dan özür diledi

Akşener, Semiha Yıldırım'dan özür diledi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Survivor'da bir ilk! O isim canlı yayında belli oldu

Survivor'da bir ilk! O isim canlı yayında belli oldu

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı!

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diğer Haberler
MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Üsteğmen itiraf etti, mahrem imamlar yakalandı

Üsteğmen itiraf etti, mahrem imamlar yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel: Okulların açılması ertelenebilir

Okulların açılış tarihiyle ilgili dikkat çeken sözler!

İstanbul'da yatta parti! Polis baskın düzenledi

Polis harekete geçti! İstanbul'da yata baskın

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Temmuz yurtta hava durumu)

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

Japonya felaketi yaşıyor... Ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.