Kan donduran olay! Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş

Edinilen bilgiye göre, olay 8 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, berberde kalfalık yapan Aytekin Kıyga (44) dükkana gelen ve bir gün önce tıraş ettiği Güney T. (24) isimli şahıs tarafından vuruldu. Aytekin Kıygan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TABANCA ÖNCE TUTUKLUK YAPTI, SONRA VURDU

Berberde işlenen bu cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlı Güney T.’nin berbere gelip bir süre tedirgin bir şekilde beklediği dikkat çekti. Daha sonra, öldürdüğü Aytekin Kıyga’nın, zanlının yanına gelip tokalaşmak için elini uzattığı sırada zanlının tabancayı çekip herkesin gözü önünde tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluk yaptığı görülüyor. Kıyga’nın tabancayı almaya çalıştığı sırada zanlının geriye doğru çekilip bir kaç kez ateş ederek Kıyga’yı vurduğu görüldü. Zanlının ise, Kıyga’nın yere düşmesiyle birlikte berberde bulunan diğer şahıslara tabanca doğrultarak kaçtığı dikkat çekti.

Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katili yakalamak için güvenlik kamerasından görüntü alıp yüz eşleştirme çalışması yaptı. Bin fotoğraf ile eşleştirerek kimliği tespit edilerek yakalanan Güney T. (24) alınan ifadesinde kendisini Mesut T. isimli birinin azmettirdiğini, öldürdüğü kişiyle azmettirenin arasında alacak verecek meselesi olduğunu bu nedenle vurdurduğunu söylemişti.