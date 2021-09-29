Kan donduran sözler! Eski eşini bıçaklayan koca: Bu sigara bitene kadar öleceksin

Olay, 15 Temmuz’da, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde meydana geldi. Ramazan U., 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan A.’nın işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ramazan U., Nihan A. ile çocuklarını görme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Ramazan U., belinden çıkardığı bıçağı Nihan A’nın vücudunun 7 yerine sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihan A., sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan U. ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Ramazan U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ramazan U. hakkında, ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Ramazan U., iddianamede yer alan ifadesinde, “Asla öldürme amacıyla yapmadım. 2-3 kez bıçağı salladım. Nereye vurduğumu bilmiyorum. Sinirden gözüm döndü. Pişmanım” dedi.

"ÖLMEZSEN CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ÖLDÜRECEĞİM" DEMİŞ

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen N.K. isimli kadının ise “Ben kuaförde Nihan A.’nın yanında çalışıyorum. Nihan’ın eski eşi Ramazan U. kuaföre geldi. Nihan’ın telefonuna bakmak için istedi. Nihan ‘Hayır’ cevabını verince kendisine yumruk attı sonrasında mutfaktan bıçak alarak, Nihan’ı bıçakladı. Ramazan, ‘Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim’ dedi. Ramazan birkaç dakika sonra olay yerinden ayrıldı. 112’yi arayarak, durumu bildirdik” dediği ortaya çıktı.

Tutuklu sanık Ramazan U., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.

(DHA)

