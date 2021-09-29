HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran sözler! Eski eşini bıçaklayan koca: Bu sigara bitene kadar öleceksin

Kan donduran sözler! Eski eşini bıçaklayan koca: Bu sigara bitene kadar öleceksin

29.09.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, 10 ay önce boşandığı Nihan A.'yı (35) uzaklaştırma kararına rağmen, işlettiği kuaföre gelip 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan U. (40) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava dosyasında tanık olarak ifadesi yer alan N.K. isimli kadının, "Ramazan, eski eşine ‘Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim" dediği ortaya çıktı.

Kan donduran sözler! Eski eşini bıçaklayan koca: Bu sigara bitene kadar öleceksin

Olay, 15 Temmuz’da, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde meydana geldi. Ramazan U., 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan A.’nın işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ramazan U., Nihan A. ile çocuklarını görme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Ramazan U., belinden çıkardığı bıçağı Nihan A’nın vücudunun 7 yerine sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihan A., sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan U. ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Ramazan U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ramazan U. hakkında, ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Ramazan U., iddianamede yer alan ifadesinde, “Asla öldürme amacıyla yapmadım. 2-3 kez bıçağı salladım. Nereye vurduğumu bilmiyorum. Sinirden gözüm döndü. Pişmanım” dedi.

"ÖLMEZSEN CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ÖLDÜRECEĞİM" DEMİŞ

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen N.K. isimli kadının ise “Ben kuaförde Nihan A.’nın yanında çalışıyorum. Nihan’ın eski eşi Ramazan U. kuaföre geldi. Nihan’ın telefonuna bakmak için istedi. Nihan ‘Hayır’ cevabını verince kendisine yumruk attı sonrasında mutfaktan bıçak alarak, Nihan’ı bıçakladı. Ramazan, ‘Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim’ dedi. Ramazan birkaç dakika sonra olay yerinden ayrıldı. 112’yi arayarak, durumu bildirdik” dediği ortaya çıktı.

Tutuklu sanık Ramazan U., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
Kurallar değişti! Uymayana ceza kapıdaKurallar değişti! Uymayana ceza kapıda
Sinovac ve Biontech aşısı karşılaştırıldı! Çok çarpıcı sonuçlarSinovac ve Biontech aşısı karşılaştırıldı! Çok çarpıcı sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Bugünden itibaren tedavülde!

Bugünden itibaren tedavülde!

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

Kuvvetli yağış! Meteoroloji 3 ili uyardı

Kuvvetli yağış! Meteoroloji 3 ili uyardı

Kütahya'da feci olay! Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldü

Kütahya'da feci olay! Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.