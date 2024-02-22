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Kan donduran vahşet: 1 yıldır aranıyordu! Döverek öldürüp poşetle dereye atmışlar

22.02.2024 16:30 | Son Güncelleme:
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Çatalca’da yaklaşık 1 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Berberoğlu’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Berberoğlu'nun birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından eşlerine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla öldürüldüğü öne sürüldü. Gözaltına alınan 4'ü sağır ve dilsiz 5 şüphelinin gösterdiği ıslah edilmiş dere içinde yapılan aramada poşete konularak atılmış Berberoğlu’nun cesedi bulundu. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet: 1 yıldır aranıyordu! Döverek öldürüp poşetle dereye atmışlar

Çatalca’da 12 Mayıs 2023 tarihinde polise yapılan bir kayıp müracaatı üzerine soruşturma açıldı. Polis bir karavanda yalnız başına yaşayan Mehmet Berberoğlu’nu bulmak için soruşturmayı derinleştirirken, ölen kişinin cep telefonu kayıtları inceleme altına alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin sık sık sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Kerim Ç. ve Murat A. ile buluştuğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine Kerim Ç. ve Murat A.’nın çevresindeki kişilerle birlikte takibe alındı.

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5 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları çalışmada olay günü Mehmet Berberoğlu ile Kerim Ç., eşi Mediha Ç, Murat A. ve birlikte yaşadığı eşi Gizem Ç. ile Nermin A.’nın aynı evde oldukları belirlendi. Yapılan çalışmalarda Mehmet Berberoğlu’nun alkolün etkisiyle Mediha Ç. ile Gizem Ç.’ye sarkıntılık ettiği bu nedenle evde kavga çıktığı tespit edildi.

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DÖVEREK ÖLDÜRÜP DEREYE ATMIŞLAR

Polis bu gelişme üzerine operasyon için düğmeye bastı. İstanbul ve İzmir’de yapılan operasyonlarda olayla ilgili şüpheliler Kerim Ç., Mediha Ç., Murat A., Gizem Ç. ve Nermin A. gözaltına alındı. Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada sarkıntılık olayının ardından Kerim Ç. ve Murat A.’nın Mehmet Berberoğlu’nu döverek öldürdükleri ardından cesedi evdekilerin yardımıyla bir poşete koyarak Çatalca’da ıslah edilmiş derenin içine attıkları ortaya çıktı.

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CESET BULUNDU

Çatalca Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilerin cesedi attıkları yer olarak gösterdikleri ıslah edilmiş derede arama yapıldı. Yapılan aramada büyük poşet içinde Mehmet Berberoğlu’nun poşet içine konmuş cesedinden geriye kalanlar bulundu.Çatalca Emniyet Müdürlüğünde işlemleri yapılan 4'ü sağır ve dilsiz 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çatalca kayıp
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