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  4. Kan donduran vahşet! 14 yaşındaki çocuk, babasını balta ile öldürdü

Kan donduran vahşet! 14 yaşındaki çocuk, babasını balta ile öldürdü

21.12.2023 12:55 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. H.B. (14), babası Ahmet Bakacak'ı (58), başına balta ile vurarak öldürdü. Jandarma, Bakacak'ın evindeki yiyecekler ile bir şırıngada da zirai ilaç tespit etti. Sorgusunda suçunu itiraf eden H.B., "Babam bana hakaret ve küfür etti. Beni kızgın demir ile dövecekti. Ben de balta ile kafatasına 2 defa vurarak öldürdüm" dedi. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! 14 yaşındaki çocuk, babasını balta ile öldürdü

Dehşete düşüren olay, 19 Aralık'ta gece saatlerinde Geben Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bakacak, evin alt katındaki ahırda ölü olarak bulundu. İncelemede, Bakacak'ın başına aldığı darbe ile hayatını kaybettiği belirlendi.

YİYECEKLERDE ZİRAİ İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Çalışma başlatan jandarma, Bakacak'ın evindeki yiyecekler ile bir şırıngada zirai ilaç tespit etti. Bunun üzerine aile fertlerinde yoğunlaşan jandarma, Bakacak'ı oğlu H.B.'nin hareketlerinden şüphelendi. Ekipler, Bakacak ile oğlunun olay saatinde evde yalnız olduğunu belirledi. Jandarma, dün sabah H.B.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı.

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SORGUDA İTİRAF ETTİ

Sorgusunda suçunu itiraf eden H.B., "Babam bana hakaret ve küfür etti. Beni kızgın demir ile dövecekti. Ben de balta ile kafatasına 2 defa vurarak öldürdüm" dedi.

BALTA ÇÖPTE BULUNDU

H.B. tutuklanırken, olayda kullanılan balta evin 400 metre ilerisindeki çöp konteynerinde bulundu.

Bakacak'ın cenazesi ise otopsi sonrası Geben Mahallesi'nde toprağa verildi.

(DHA)

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cinayet Kahramanmaraş balta
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