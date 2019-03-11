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Kan donduran vahşet! 9 parçaya bölünmüş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 14:33 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda 9 parçaya bölünerek toprağa gömülen bir erkeğin cesedine ulaşıldı. Ocak ayından beri haber alınamayan 82 yaşındaki emlak zengini Asım Bayram'a ait olduğu tahmin edilen cansız bedeni bulmak için görevlendirilen ekipler, bögedeki gölette de arama yaptı.

Antalya'da yaşayan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu, 22 Ocak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, iddiaya göre, çok sayıda gayrimenkulü bulunan Bayram'ın emlakçısı ile görüşmek için 07 GN 817 plakalı otomobiliyle evden çıktığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Asım Bayram'ın, son olarak Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlıkta görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 25 Şubat'ta, bölgede inceleme yapıldı.

Eş zamanlı arama yapıldı

Alan çalışmasından sonuç alamayan ekipler, bölgedeki su dolu obrukta çalışma başlattı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada, suda tabanca bulunduğu sanıldı. Yapılan incelemede, tabancaya benzer aletin, çakmak olduğu belirlendi. Ekipler, buradaki incelemelerden sonuç alamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asım Bayram'ı bulmak için bugün Döşemealı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama yaptı. Döşemealtı Ekşili Göleti'nde, Bayram'a ait 07 GN 817 plakalı otomobil arandı. Jandarma ve polis dalgıç ekiplerinin arama yaptığı gölette, dedektör köpekler de kullanıldı. Ekipler, insansız hava araçlarıyla da havadan arama yaptı.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

ERKEK CESEDİ BULUNDU
Jandarma ve polis ekipleri, sabah saatlerinde ayrıca Varsak bölgesindeki ormanlıkta önceden belirlenen noktalarda arama yaptı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 9 parçaya bölünmüş ve toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu.
Tamamen çürüyen cansız beden, özel donanımlı kıyafet giyen uzman ekiplerce topraktan çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Cesedin, Asım Bayram'a ait olup, olmadığı DNA testiyle belirlenecek. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet

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