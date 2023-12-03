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  4. Kan donduran vahşet: Barınakta aç kalan köpekler birbirlerini yedi

Kan donduran vahşet: Barınakta aç kalan köpekler birbirlerini yedi

03.12.2023 15:45 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde belediyeye ait barınakta bazı köpeklerin öldüğü, bazılarının açlıktan bitkin düştüğü, aç kalanların da ölen hemcinslerini yediği iddia edildi. Kan donduran iddialarla ilgili görüntüler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dinar Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, iddialara ilişkin inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Kan donduran vahşet: Barınakta aç kalan köpekler birbirlerini yedi

Dinar Belediyesi'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde bir grup hayvansever tarafından çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

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Çok sayıda köpeğin öldüğü, aç kalan diğer köpeklerin de ölen hemcinslerinden bazılarını parçalayıp, yediği görüntüler, tepkiye neden oldu.

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Aralarında yavruların da bulunduğu birden fazla köpeğin öldüğü, birçoğunun açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü görüntülere yansıdı.

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BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Dinar Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada belediyemize ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu ve katliam yapıldığı iddiaları hususunda gerekli incelemenin başlatıldığını ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar köpek barınak
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