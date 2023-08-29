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Kan donduran vahşet! Eski eşini sopayla döverek öldürdü

29.08.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da dehşete düşüren bir kadın cinayeti yaşandı. Mükerrem Başarmak (48), kıskançlık yüzünden tartıştığı eski eşi Ayşe Çetin'i (39) evde sopayla dövdü. Çetin'in çığlıklarını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Çetin'i kanlar içinde yerde buldu, Başarmak'ı gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet! Eski eşini sopayla döverek öldürdü

Kan donduran olay, dün akşam, Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Mükerrem Başarmak, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Ayşe Çetin'in yaşadığı eve gitti. İkili arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Başarmak, evde bulduğu sopayla Çetin'i dövdü. Kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polislere kapıyı açmayan Mükerrem Başarmak, sopayla eski eşine vurmaya devam etti. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Ayşe Çetin'i kanlar içinde yerde buldu, Mükerrem Başarmak'ı gözaltına aldı. İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti.

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GEÇEN YIL UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Ayşe Çetin'in, 4 Temmuz 2022'de 7 suç kaydı bulunan Mükerrem Başarmak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve 15 gün sonra kendi isteğiyle şikayetini geri çektiği belirtildi. Şüphelinin kendisini rahatsız etmeye devam etmesi üzerine yeniden mahkemeye başvurup 25 Temmuz 2022'de, 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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(DHA)

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