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  4. Kan donduran vahşet! Gizlice doğurduğu bebeği 1. kattan aşağı attı

Kan donduran vahşet! Gizlice doğurduğu bebeği 1. kattan aşağı attı

05.03.2024 15:25
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Pendik’te kan donduran bir olay yaşandı. A.Y. isimli kadın, ailesinden gizli dünyaya getirdiği bebeği oturduğu evin 1. katından aşağı attı. A.Y. ve sevgilisi D.Ç. gözaltına alınırken, bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Gizlice doğurduğu bebeği 1. kattan aşağı attı

Dehşete düşüren olay 1 Mart Cuma günü Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Terk edilmiş bir bebeğin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemeler sonucunda mahallede oturan A.Y.'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediği öğrenildi. Ailesinden gizlice evde doğum yapan kadının, gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği, 1. katta yaşadığı evden aşağı attığı belirlendi.

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Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yüksekten düşme sonucu yaralanan bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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A.Y. ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. ise gözaltına alınarak, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Pendik bebek
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