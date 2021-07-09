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  4. Kan donduran vahşet! Oğullarının cesedini iki yıl boyunca dondurucuda sakladılar

Kan donduran vahşet! Oğullarının cesedini iki yıl boyunca dondurucuda sakladılar

09.07.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dehşete düşüren olay ABD'nin Virginia'da eyaletinde yaşandı. Kan donduran olaya göre ABD'li ebeveynler, 4 yaşındaki oğulları Eliel Adon Weaver'i öldürdükten sonra iki yıl boyunca derin dondurucuda sakladı. Oğullarının cesedini dondurucuda saklayan anne ve babanın yargılanmasına başlandı.

ABD'nin Virginia eyaletinde Chesterfield County Polis Departmanının yaptığı açıklamaya göre beşinci yaş gününden önce öldüğüne inanılan bir çocuğun cesedi, iki ay önce ailesinin dondurucusunda bulundu ve iki buçuk yıldır orada saklandığı ortaya çıktı.

Söz konusu olay polise yapılan bir ihbar sonucu ortaya çıktı. Anne ve babanın hareketlerinde şüphelenen görgü tanıkları polisi harakete geçirerek 4 yaşındaki Eliel Adon Weaver'in cesedinin bulunmasını sağladı.

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4 mayısta ortaya çıkan olayda 49 yaşındaki baba Kassceen Weaver, 48 yaşındaki anne Dina D. Weaver tutuklanarak cezaevine konuldu. WTVR-TV'nin bildirdiğine göre ise, Kassceen ve Dina D. Weaver, sağlık durumu iyi olmayan bir çocuğa yardım etmeyerek ölümüne neden olmak ve cesedini gizlemekle suçlanmasına rağmen kefaletle serbest bırakıldı.

NASIL ÖLDÜĞÜ NETLİK KAZANMADI

Cesedi iki yıl boyunca derin dondurucuda saklanan küçük çocuğun nasıl öldürüldüğü henüz belli değil ama Dina Weaver'ın kocası tarafından fiziksel ve zihinsel tacize maruz kaldığı yönündeki iddialar da değerlendiriliyor. Dina'nın kocası tarafından saç maşası ile vücudunun çeşitli yerlerinden yakıldığı ve elektrik kablosuyla bağlandığı öne sürülüyor.

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Fox News'in haberine göre nihai bir otopsi raporu açıklandıktan sonra çift daha fazla suçlamayla karşı karşıya kalabilir.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tiplere baksana hele
Allah sizi yok etsin nasıl bi yaratik olmaya başladı insanoğlu
ulan bu nasil biseydir yaa

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