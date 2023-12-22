HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran vahşet! Otomobilde öldürdüğü arkadaşını, inşaatın önüne atıp kaçtı

Kan donduran vahşet! Otomobilde öldürdüğü arkadaşını, inşaatın önüne atıp kaçtı

22.12.2023 11:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Otomobilde bir süre sohbet eden Ramazan Nazlıcan ile Ahmet Sevim arasında tartışma çıktı. Sevim'i ensesinden, boğazından ve yüzünden bıçaklayan Nazlıcan, Sevim'i otomobille bir kaç sokak ilerideki inşaatın önüne atıp kaçtı. Sevim'in cansız bedenini mahalle sakinleri buldu. Kısa sürede yakalanan Nazlıcan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Otomobilde öldürdüğü arkadaşını, inşaatın önüne atıp kaçtı

Dehşete düşüren olay, 16 Aralık günü, sabah saat 07.30 sıralarında, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilde bir süre sohbet eden Ahmet Sevim ile Ramazan Nazlıcan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ramazan Nazlıcan, bıçakla Ahmet Sevim'i ensesinden, boğazından ve yüzünden bıçakladı. Nazlıcan, olayda kullandığı bıçağı ve Ahmet Sevim'i bir inşaatın önüne bırakarak kaçtı. Sevim'in cansız bedeni mahalle sakinleri tarafından bulundu.

148eb9857cb517ab51c4da9d412f5046

EVİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından evinde yakalanan Nazlıcan'ın kıyafetlerini çamaşır makinesine atarak çalıştırdığı belirlendi.

db693acc903725e74fae88e2410b75d8

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Nazlıcan'ın ifadesinde, Ahmet Sevim'le buluşarak bir konu hakkında tartıştıklarını daha sonra Ahmet Sevim'e ait olan bıçakla olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra Sevim'i ve olayda kullandığı bıçağı bir inşaatın önüne atarak kaçtığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazlıcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

fd928c1ef3645dffe7fcd71ae754c438

"HASTANEYE GİTMEYE ÇALIŞMIŞ"

Mahalle sakini İbrahim Erdem "Duyduğuma göre 8. Sokakta oluyor bu olay. Alkollülermiş, arabanın içinde biraz tartışmışlar, daha sonrasında bıçakla galiba boğazına vurmuş. Arabadan yaralı olarak inerken hastaneye yetişmeye çalışmış ama giderken de buraya kadar gelip yığılıp vefat ediyor" dedi.

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canan Karatay "Defalarca anlattık, dilimizde tüy bitti" diyerek uyardı! "Sinir bozan televizyon programlarını izliyorsanız..."Canan Karatay "Defalarca anlattık, dilimizde tüy bitti" diyerek uyardı! "Sinir bozan televizyon programlarını izliyorsanız..."
Mansur Yavaş istifaları bitmedi! Liste uzadıkça uzuyorMansur Yavaş istifaları bitmedi! Liste uzadıkça uzuyor
Benzin döküp kendini yakmaya çalıştı, sözleri yürek burktu!Benzin döküp kendini yakmaya çalıştı, sözleri yürek burktu!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bahçelievler
En Çok Okunan Haberler
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş tablosu... İşte masadaki oran!

SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş tablosu... İşte masadaki oran!

Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Bilim adamları gribin çaresini buldu mu? İnsan kanındaki o antikor...

Bilim adamları gribin çaresini buldu mu? İnsan kanındaki o antikor...

Benzin döküp kendini yakmaya çalıştı, sözleri yürek burktu!

Benzin döküp kendini yakmaya çalıştı, sözleri yürek burktu!

SP'li başkan görevden alındı

SP'li başkan görevden alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.