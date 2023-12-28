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Kan donduran vahşet! Restoranda kardeşini bıçaklayarak öldürdü

28.12.2023 16:45 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşanadı. Furkan P. (25), tartıştığı kardeşi Birkan P.’yi (19,) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Restoranda kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Dehşete düşüren olay, saat 12.30 sıralarında Yenice ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Birkan P. ile ağabeyi Furkan P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yakındaki restoranda da devam etti.

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Furkan P. yanında getirdiği bıçakla, kardeşi Birkan P.’yi sağ ve sol göğsünden bıçakladı. Yaralanan Birkan P., ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Olayın ardından Furkan P. ise gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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cinayet Çanakkale
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