Kan lekesi nasıl çıkar? Kurumuş kan lekesi nasıl çıkarılır?

Kan lekesi, ufak veya büyük yaralanmalarda bir baş belası olarak düşünülebilir. Düşüncesi bile kötü olan bu lekelerden kurtulmak kolay değildir. Özellikle kumaş yüzeylere dökülen kan, kumaşın derin bölgelerine işleyerek işinizi daha da zorlaştırır. Bu lekeleri çıkarma metodu, kumaşın rengine göre yapılması gereken bir temizlik sürecidir ve böyle zamanlarda bir an önce uygun metod uygulanarak bu inatçı lekelerin çıkarılmaya çalışılması önemlidir. Bu sebeple “Kan lekesi nasıl çıkar?” sorusuna en basit cevap, doğru yöntemlerin en kısa süre içerisinde kullanılmasıdır.
Bu tarz lekelerden kurtulmak için birden fazla yol vardır. Bu yollar, gerek zaman içerisinde başkalarının tecrübeleri ile gerek ise araştırmalar sonucunda elde edilen kimyasal malzemeler ile bulunmuştur. Bu malzemelerin bir çoğunu evinizde rahatlıkla bulabilirsiniz. Evinizde bulunmayan maddeler ise elde etmesi çok kolay ürünlerdir. Örneğin; kan yeni bulaşmışsa hemen lekenin üzerine buzlu su dökmelisiniz. Buzlu su, bu lekeyi kolaylıkla çıkaracaktır. Eğer ki leke çıkmazsa yumuşak bir fırçanın üzerine sabun döküp bu lekeyi ovalamalısınız. Böylelikle artık kan lekesi nasıl geçer diye düşünmeyeceksiniz çünkü bu sizi kesin sonuca götürecektir.
Kan lekesini ne çıkarır sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alır. Oysa ki doğru yöntemle bu işlem oldukça kolay olur. Lekeyi temizlemenin birden çok yöntemi vardır. Kurumamış kan lekesi, sadece üzerine soğuk su dökülerek halledilebilir. Eğer leke kurumuşsa diş macunu, oksijenli su, ilaç tozu, nişasta, kaya tuzu, tuzlu su, beyaz sirke, soğuk su gibi çok çeşitli maddeleri kullanarak belli aşamaların ardından bu lekelerden kurtulmak oldukça kolay olur. Bu yöntemleri bildikten sonra kan lekesini ne çıkartır diye endişe etmenize gerek kalmaz. Bu istenmeyen lekeler çitilenerek, elde veya makinede yıkanarak, son olarak ise üzerlerine birtakım maddeler dökülerek giderilebilir.
Kan lekesi nasıl temizlenir sorusunun pek çok cevabı olmasına rağmen kurumuş kan lekelerine karşı mücadelede en çok tercih edilenlerden birinin diş macunu yöntemi olduğu kabul edilir. Bu yöntemde başlangıç olarak diş macununu kurumuş lekenin üzerine sıktıktan sonra bir süre ovalayın. Ovalama işlemi bittikten sonra kuruması için bırakın. Diş macunu yüzeyin üzerinde kuruduktan sonra tekrar ovalayın. Kan dökülen yüzeyi soğuk suda el sabunu ile yıkamak işlemi hızlandıracaktır. Yıkama işlemini bitirdikten sonra durulayın. Sonuçtan tatmin olmazsanız başka metotları da uygulayabilirsiniz.
Üzerine kan dökülen açık renkli veya beyaz çamaşırlardaki lekeyi çıkarmak için en çok güvenilen yollardan biridir. Lekeli çamaşırları oksijenli suda beklettikten sonra ılık duru suda yıkayın. Daha sonra durulayıp makinede yıkayın. Bu işlemde karşılaşılan en büyük sorun, oksijenli suyun beyazlatma özelliğidir. Bu özellikten ötürü kıyafetlerinizde ağartma yapabilir.
Kurumuş olan ve çıkmayan lekelere karşı ilaç tozu uygulanır. Herhangi bir eczaneden aldığınız orta halli bir kan sulandırıcı hapı ezin ve bunu su ile karıştırın. Karışımı bu lekelerin üzerinde bir süre bekletin ve sonrasında yıkama işlemine geçin.
Bu yöntem genellikle renkli çamaşırlar üzerinde kullanılır. Nişastayı renkli çamaşırlar üzerine serpip bir müddet bekletin. Ardından kumaşınızın üzerindeki kanlı bölgeyi bir diş fırçası kullanarak temizleyin. Bunun yanında amonyak kullanarak da renkli çamaşırlardaki lekeleri temizleyebilirsiniz. Bunun için bir kaba 1-2 yemek kaşığı amonyak ve 1 litre su koyun, ardından iyice karıştırın. Daha sonra ince bir çorap ile kurumuş lekeyi silin, sonrasında da makinede yıkayın. Bu yöntem aynı zamanda yatak, nevresim, halı ve koltuk gibi eşyalar için bir bez yardımıyla uygulanabilir. Bu süreçte bezin iyice sıkılması oldukça önemlidir.
Yatak süngeri gibi boyutu büyük olan ve elde yıkamakta zorluk yaşatan ürünlerdeki kan lekesini çıkarmak için uygulanan ideal yöntemlerden biridir. Yüzeyin üzerindeki lekelerin boyutuna göre uygulama yapılır. Mesela 1 çay bardağı soğuk su ile 2 çay kaşığı tuzu karıştırın. Boş bir sprey şişesi alın ve bu karışımı şişenin içine koyun. Bundan sonra hazırladığınız karışımı, lekelerin üzerine bol miktarda dökün ve lekenin tuzu iyice içine çekmesini bekleyin. Tuzu tam olarak çektiğinden emin olduktan sonra sprey şişesindeki karışımı oraya uygulayın. Kuru bir bez ile nemli bölgeyi silin.
Kan lekesi koltuktan nasıl çıkar sorusu genel olarak en çok sorulan sorulardan biridir. Bilinenin aksine basit birkaç malzeme ile, üstesinden kolaylıkla gelinebilir. Koltuk üzerindeki kurumuş kan lekesini çıkarabilmek için yapılabilecek oldukça kolay yöntemler vardır. Su ve tuz karıştırıldıktan sonra bir macun şeklinde getirilir. Oluşan bu karışım koltuk üzerinde yer alan lekenin üzerine sürülür. Bulaşık süngeri yardımıyla lekenin bulunduğu bölge ovalanır. Kurumuş leke için diş macunu da çok önemli bir yöntemdir. Diş macunu sıkılarak lekeli bölge ovalanır. İyice ovalandıktan sonra ilgili alan kurumaya bırakılır. Böylece macun koltuk üzerindeki kurumuş kan lekesini çıkaracaktır.
Bunun dışında aspirin tozu yöntemi de vardır. Kurumuş ve inatçı lekeler için bu yöntem kullanılabilir. Birkaç adet bilinen aspirin hapı ezilmeli ve su ile karıştırılmalıdır. Kurumuş lekelerin üstünde bekletilmelidir ve bir süre sonra ovulmalıdır. Son olarak ise nişasta yöntemi vardır. Bu yöntem kurumuş lekeler adına oldukça etkilidir. Renkli kumaşlarda kullanılacak bu metotta, renkli kumaşların üzerine bir miktar nişasta serperek bekletilmelidir. Bununla beraber kanlı bölge bir fırça desteğiyle temizlenmelidir.
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