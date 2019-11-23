Kan verip can kurtarmayı 17 yıldır sürdürüyor

CUMA SARI - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde terzilik yapan 59 yaşındaki Lütfü İnce, 17 yıl önce trafik kazasında yaralanan arkadaşına verdiği kanla başlayan duyarlılığını ara vermeden sürdürüyor.

İnce, trafik kazası geçiren bir arkadaşı için 0 Rh+ kana ihtiyaç duyulması üzerine kan vermesinin ardından her 3 ayda bir düzenli olarak kan bağışlamaya devam etti. Önceki yıllarda kan vermek amacıyla Şanlıurfa merkeze ve Diyarbakır'a giden İnce, son dönemlerde Türk Kızılayın ilçeye gönderdiği gezici araçta kan bağışında bulunuyor.

Türk Kızılay tarafından verilen plaket ve madalyaları bulunan esnaf Lütfü İnce, şehir dışında uzun süren akraba ziyaretlerinde de bulunduğu yerdeki kan merkezlerine başvuruyor.

Her kan bağışı sırasında Türk Kızılay çalışanlarının yoğun ilgi gösterip tebrik ettiği İnce, halktan da takdir topluyor.

- "Hastalara faydam olduğunu görünce devam ettim"

Lütfü İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verdiği kanlarla bugüne kadar onlarca insana umut olduğuna inandığını söyledi. Kan vermeye acı bir olayın ardından başladığını dile getiren İnce, şöyle devam etti: