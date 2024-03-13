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Kan vermenin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kan verince vücutta neler olur?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.03.2024 18:19
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Günümüzde pek çok kişi bazı hastalıklardan kaynaklı kan bağışına gereksinim duymaktadır. Gerekli kan bulunamadığında insanların hayatları tehlikeye girebilmektedir. Bu noktada sağlık konusunda hiçbir rahatsızlığı olmayan bireylerin düzenli olarak kan vermesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca düzenli olarak kan vermenin insan sağlığı açısından da olumlu etkileri vardır.

Kan vermenin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kan verince vücutta neler olur?

İçindekiler

  • Kan vermenin faydaları nelerdir?
  • Kan verince vücutta neler olur?
  • Kan verdikten sonra nelere dikkat edilmeli?
  • Kan vermek kanı temizler mi?

Kan verme işlemi pek çok insanın hayatını kurtarmada son derece önemli bir adımdır. Bazı insanların yaşadıkları hastalıklardan dolayı vücutları yeteri kadar kan üretemez. Bu durum hayati bir risk taşıdığından kan bağışına gereksinim duyulur. Bu yüzden yetişkin ve sağlıklı insanların belirli aralıklarda kan vermesi son derece önemlidir. Buna ek olarak kan vermenin sağlık üzerinde de çeşitli ve önemli faydaları mevcuttur.

Kan vermenin faydaları nelerdir?

Yetişkin ve herhangi bir hastalığı bulunmayan kişilerin belirli dönemlerde kan vermesi başkalarının hayatlarını kurtarma açısından son derece önemli bir konudur. Kan bağışına ihtiyaç duyulan kişilere kan verildiğinde hem o kişinin hayatı kurtulmakta hem de kan verenin hücreleri yenilenmiş olmaktadır.

Anemi, lösemi, hemofili gibi kan rahatsızlıklarında genellikle düzenli olarak kana ihtiyaç vardır. Ayrıca çeşitli ameliyatlar sonrasında ciddi kan kaybı yaşandıysa yine kan bağışına gereksinim duyulabilir. Bu yüzden kan vermeye uygun olan bireylerin düzenli kan bağışında bulunması önemlidir. İnsan hayatı için büyük bir öneme sahip olan kan vermenin faydaları ise genel olarak şöyledir:

  • Kan verme faydaları arasında ilk sırada hücre yenileyici etkisi gelmektedir.
  • Kan üreten organların uyarılmasında önemli bir etkiye sahiptir.
  • Psikolojik yönden de rahatlık hissi vermektedir.
  • Kan hücrelerindeki yenilenme etkisinden kaynaklı ciltte tazelik ve canlılık meydana gelir. Bu etkisi, kan vermenin cilde faydaları arasında bulunmaktadır.
  • Bitkinlik, halsizlik gibi durumların giderilmesinde büyük bir rol oynar.
  • Kalp krizi tehlikesini yüksek oranda azaltır.
  • Karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterir.
  • Baş ağrısı gibi problemlerin giderilmesinde etkilidir.
  • Kan veren kişilerin kendilerini daha zinde ve daha canlı hissetmesini sağlar.
  • Vücutta biriken zararlı demir depolarının azalmasında etkilidir.
  • Kanser gibi hastalıkların görülme oranını en aza indirebilir.
  • Tansiyon değerlerinin normal değerlerde kalmasını sağlar ve yüksek tansiyonu düşürücü etkisi vardır.

Bu olumlu etkiler, kan vermenin beyne faydaları arasındadır.

Kan verince vücutta neler olur?

Düzenli olarak kan vermenin insan vücudu üzerinde pek çok olumlu etkisi olduğu gözlemlenmektedir. Bu noktada kan verdikten sonra vücutta neler olur konusunu detaylı bir şekilde ele almak önemlidir.

Kan verildiği zaman hücreler kendini yenilemektedir. Ayrıca senede en az 1 kere kan verildiği zaman kalp krizi riskinin görülme olasılığı azalmaktadır. Vücutta çok fazla oranda demir deposu biriktiğinde karaciğer yorulmaya başlamaktadır. Kan verildiğinde karaciğeri yoran zararlı demir deposunda azalma olmaktadır. Kan vermeyle alakalı uluslararası yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde kan vermenin antikanser özelliği olduğu saptanmıştır. Stres, depresyon gibi durumların da giderilmesinde etkili olduğu belirtilen kan verme işleminin aynı zamanda yüksek tansiyonu düşürücü özelliği de bulunmaktadır. Ayrıca kan vermeden önce bazı tetkikler yapılmaktadır. Bu tetkikler sayesinde kişilerin varlığından haberdar olmadığı bazı hastalıklar da ortaya çıkabilmektedir.

Kan verdikten sonra nelere dikkat edilmeli?

Kan verme işlemi düzenli yapıldığında sağlık açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Ancak kan vermeden önce bazı noktalara dikkat edilmesi büyük önem taşır. Kan verecek kişilerin bitkin ve uykusuz olmaması ve kan vermeye herhangi bir durumun engel olmaması gözden kaçmaması gereken konular arasındadır. Bunun yanı sıra kan verdikten sonra da birtakım konulara dikkat edilmesi gerekir. Kan veren kişilerin bu işlemi gerçekleştirdikten sonra dikkat etmesi gereken noktalar genel olarak şöyledir:

  • Kan verme işlemi bittikten sonra bireylerin baş dönmesi, bayılma gibi durumlara karşı bir süre dinlenmesi gerekir.
  • Kan verildikten sonra vücuttan sıvı kaybedildiği için bu kaybedilen sıvıyı yerine koymak adına su vb. içecek türlerinin içilmesi önemlidir.
  • Kan verildiğinde vücutta gerekli olan demir mineralinde düşüklük yaşanabilir. Bu düşüklüğü gidermek için demir açısından zengin olan besinlerin tüketilmesi gerekir.
  • Kan verdikten sonra belli bir süre alkol gibi içeceklerden uzak durulması önemli bir konudur.
  • Kan verildikten sonra iğnenin battığı bölgede morarma ya da kızarma görülebilir. Bu durumları gidermek için o bölgeye buz uygulanabilir.

Kan vermek kanı temizler mi?

Kan vermenin sağlık bakımından çeşitli yararları vardır. Kan vermek kanı temizler mi sorusu da bu noktada ele alınması gereken sorulardandır.

Kan vermenin sağlık bakımından yararlarından biri kan hücrelerinin yenilenmesi ve kan verme işleminden sonra hücrelerin yeniden yepyeni kan üretmeye başlamasıdır. Kan verildiği zaman hücreler kendini yenilemektedir.

Bununla birlikte kan vermenin faydaları ve zararları konusu da oldukça önemlidir. Kan vermenin çok ciddi yan etkisi olmamakla birlikte bazı kişilerde kan verme işleminden sonra bazı problemler ortaya çıkabilmektedir. Yorgunluk hissi, baş dönmesi, iğne yerinde kızarma ya da morarma gibi durumlar olabilir. Bu durumlar kan verme işleminden belli bir süre sonra kendiliğinden geçmektedir.

Bunun yanı sıra ender olarak bayılma, kusma, düşük kan basıncı, nefes alamama gibi durumlar da söz konusu olabilir. Böyle durumlarla karşılaşan bireylerin uzman bir hekime danışmasında yarar vardır.

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