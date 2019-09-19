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Kan vermeye hazırlanırken kalp krizi geçirip öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Eski CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Karaosmanoğlu, tahlil için kan vermeye hazırlandığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Karaosmanoğlu'nun cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi

KIRŞEHİR (AA) - Eski CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Karaosmanoğlu, tahlil için gittiği aile sağlığı merkezinde kan vermeye hazırlandığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Bir süredir sol kolunda ağrı hisseden 48 yaşındaki Karaosmanoğlu, kan tahlili için kent merkezindeki bir aile sağlığı merkezine gitti.

Kan vermeye hazırlandığı sırada fenalaşan Karaosmanoğlu'na ilk müdahaleyi, buradaki sağlık ekibi yaptı. Karaosmanoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Karaosmanoğlu için CHP Kırşehir İl Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Karaosmanoğlu'nun cenazesi, daha sonra Ahi Evran Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kırşehir milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, CHP Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan ve çok sayıda kişi katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Kan Tahlili Kırşehir

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