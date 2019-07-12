Kanada'da 15 Temmuz konulu resim yarışması

Türkiye’nin Toronto Eğitim Ataşesi Bülent Çiftçi, yaptığı açıklamada, yarışmayı 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıralarını taze tutmak, yeni nesillerin vatan sevgisi, milli şuur ve demokrasi bilincini artırmak amacıyla düzenlediklerini vurguladı.
'YARIŞMAYI ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA TEKRARLAYACAĞIZ'
Yarışmanın ilk olmasına rağmen büyük heyecan uyandırdığını belirten Çiftçi, "Jürimiz, yarışmaya katılan birbirinden güzel eserleri değerlendirmede zorlandı. Yarışmayı önümüzdeki yıllarda da tekrarlamayı planlıyoruz." dedi.
Çiftçi, yarışma sonucunda Sena Bayramoğlu’nun birinci, Dilara Handan Dereci’nin ikinci ve Eda Yılmaz’ın üçüncü olduğunu söyledi.
Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri cumartesi günü Toronto Başkonsolosluğunda yapılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında verilecek. (AA)
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