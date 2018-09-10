Freeland, üç ülke için de faydalı bir anlaşmanın kesinlikle mümkün olduğunu belirterek, ABD'nin Kanada ile ticari ilişkisine değer verdiğini ve bu bağları kaybetmenin onlara ekonomik bir darbe getireceğini söyledi. Bakan Freeland, "Ticaret, tanımı gereği tek yönlü bir yol değildir. Tabii ki ABD ile ticaret Kanada için önemlidir. Kanada da ABD için önemlidir. ABD için en büyük pazar biziz. Kanada, ABD için Çin, Japonya ve İngiltere'den daha büyük bir pazardır" diye konuştu.

ABD ve Meksika ile 13 aydan uzun bir süredir Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yeniden müzakeresine katıldıklarını anlatan Freeland, önceki haftalarda ABD ile Meksika’nın, Kanada’ya baskı yapan bir ön anlaşma açıkladıklarını hatırlattı.

TORONTO (AA) - Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, NAFTA'yı kaybetmenin ABD ekonomisi için büyük bir darbe olacağını belirterek, "Kanada ABD için de önemlidir" dedi.

-‘Benim için kişisel önemi var’

Kanada’nın ABD için önemini Amerikalıların da bildiğini ifade eden Bakan Freeland, süt ve kümes hayvanı ürünleri konusunun ABD ile Kanada arasındaki en büyük uyuşmazlık konularından biri olduğunu anlattı.

Bakan Freeland, Kanada’nın kırsal bölgelerinden birinde doğup büyüdüğüne, süt ve kümes hayvanı ürünleri konusunda Kanadalı çiftçiler için iyi bir anlaşma sağlamanın kendisi için kişisel anlamda önemli olduğuna dikkati çekti. Freeland, ABD ve Kanada'nın 1 Ekim tarihine kadar NAFTA müzakerelerinin sonucuna dair ortak bir metin çıkarmasının, ABD yasama süreciyle ilgili olduğunu sözlerine ekledi.

-NAFTA yenileme müzakerelerinde son durum

Öte yandan ABD’nin başkenti Washington'da hafta başı yeniden başlayacak NAFTA’yı yenileme müzakerelerinde Kanada, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine rağmen geri adım atmıyor.

Trump’ın önceki aylarda uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleri uygulamasının ardından Kanada’da yapılan G7 Zirvesi sırasında ve sonrasında iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerginlik, NAFTA müzakerelerine de yansıyor.