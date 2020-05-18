HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kanada'da gösteri uçağının düştüğü anlar böyle görüntülendi

Kanada'da gösteri uçağının düştüğü anlar böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 18.05.2020 16:16 | Son Güncelleme

Kanada Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri akrobasi ekibi Snowbirds'e ait gösteri uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kanada'nın Kamloops kentinde Kanada Hava Kuvvetleri'ne ait askeri akrobasi ekibi Snowbirds'e ait bir gösteri uçağının korona virüs salgını ile mücadeleye destek kapsamında yaptığı gösteri uçuşunda kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü açıklandı.

Kanada Silahlı Kuvvetleri tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada kazada pilotun hayatını kaybettiği, 1 mürettebatın da ciddi şekilde yaralandığı bildirildi. Federal Savunma Bakanı Harjit Sajjan da kaza nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Kazanın etkisiyle bölgede bulunan bir evin de yandığı aktarıldı.

Söz konusu kazanın Snowbirds ekibinde yaşanan ikinci kaza olduğu belirtildi. Geçtiğimiz Ekim ayında ekipte yer alan jetlerden biri, Atlanta'daki bir gösteriden önce kaza yapmış, pilot atlayarak kurtulmuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
90 yaşındaki kadın 'ilginç' bir unvanla rekorlar kitabına girdi!90 yaşındaki kadın 'ilginç' bir unvanla rekorlar kitabına girdi!
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler

En Çok Okunan Haberler

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Burası İtalya! Polis aracından ezan sesi duyulunca...

Burası İtalya! Polis aracından ezan sesi duyulunca...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hubble Uzay Teleskobu ile doğum günü yıldız fotoğrafınızı görüntüleyin! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

Hubble Uzay Teleskobu ile doğum günü yıldız fotoğrafınızı görüntüleyin! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Diğer Haberler
90 yaşındaki Gamer Grandma, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı!

90 yaşındaki kadın 'ilginç' bir unvanla rekorlar kitabına girdi!

Sultangazi'de polisi gören çocukların kaçışması kamerada

Anonsu duyunca... O anlar kamerada

Hindistan’da bir adam leopar saldırısından son anda kurtuldu

Leopar dehşeti kamerada

Annenin sorumsuzluğu pes dedirtti, küçük bebek kilitli kaldığı balkonda bir saat ağladı

Küçük bebeği kurtarmak için seferber oldular

Bahçelievler'de denetimler sırasında kaçan yabancı uyruklu berberi polis yakaladı

Ekipleri karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı

Pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu kurtarma operasyonu kamerada

Korkutan olay! O halde görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.