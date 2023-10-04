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Kanada'da ilk kez bir siyahi Parlamento Başkanı oldu!

04.10.2023 00:38 | Son Güncelleme:
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Kanada parlamentosundaki Nazi skandalı sonrası istifa eden Parlamento Başkanı Anthony Rota yerine Greg Fergus seçildi. Fergus, Kanada'nın ilk siyahi Parlamento Başkanı oldu.

Kanada'da ilk kez bir siyahi Parlamento Başkanı oldu!

Kanada Parlamento Başkanı Anthony Rota’nın parlamentodaki Nazi skandalı sonrası istifa etmesinin ardından yapılan oylamada Greg Fergus, yeni Parlamento Başkanı olarak seçildi. Fergus, Kanada’nın ilk siyahi Parlamento Başkanı olarak kayıtlara geçti.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Fergus’un Parlamento Başkanı olarak ilk siyahi Kanadalı olduğunu belirterek, "Tüm Kanadalılar için özellikle de politikaya dahil olmak isteyen genç nesiller için ilham verici olmalı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rota, 22 Eylül’de İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi birliğinde savaşmış 98 yaşındaki Ukraynalı Yaroslav Hunka'yı Kanada parlamentosunda "kahraman" olarak tanıtmış, tepkilerin ardından istifa etmişti. Hunka, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ziyareti nedeniyle Kanada parlamentosundaki oturuma özel davetli olarak katılmış, Rota'nın kendisini bir "kahraman" olarak tanıtması üzerine milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, olayı "Kanada parlamentosu ve dolayısıyla tüm Kanadalılar için son derece utanç verici" olarak nitelendirmişti.
Parlamentodaki oturumun ardından Hunka'nın, Nazilerin komutası altındaki gönüllü bir birim olan Waffen-SS "Galiçya" Tümeni ya da SS 14. Waffen Tümeni adıyla bilinen askeri birliğin bir üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

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Kanada Nazi skandal

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