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  4. Kanada'daki Avam Kamarası Başkanı Rota'dan skandal hamle! Nazi askerini 'savaş kahramanı' olarak tanıttı...

Kanada'daki Avam Kamarası Başkanı Rota'dan skandal hamle! Nazi askerini 'savaş kahramanı' olarak tanıttı...

27.09.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, eski Nazi askerini ‘savaş kahramanı’ olarak tanıtmıştı. Skandal olay sonrasında gelen tepkilerin ardından Rota, istifa ettiğini duyurdu.

Kanada'daki Avam Kamarası Başkanı Rota'dan skandal hamle! Nazi askerini 'savaş kahramanı' olarak tanıttı...

Rota, Kanada Avam Kamarası resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, “Avam Kamarası'na Meclis Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi büyük bir üzüntüyle bildirdim. Bir parlamenter olarak 43. ve 44. Parlamentolarda Meclis Başkanı olarak görev yapmak benim için büyük bir onurdu” ifadelerini kullandı.

Rota, 22 Eylül’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Kanada meclisine hitabının ardından 98 yaşındaki Yaroslav Hunka’yı bir ‘savaş kahramanı’ olarak tanıtmış ve milletvekilleri Hunka’yı alkışlamıştı. İlerleyen günlerde ise Hunka’nın aslında Waffen SS birliğinde görev yapan Nazi askerlerinden birisi olduğu ortaya çıkmıştı. Rota, söz konusu gelişmelerin ardından özür dilemişti.

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“POLONYA’YA İADESİ İÇİN ADIMLAR ATILDI”

Polonya Eğitim Bakanı Przemyslaw Czarnek, Hunka’nın Polonya’ya iadesi için adımlar attığını belirterek, “Kanada Parlamentosu'nda yaşanan ve suçlu Nazi SS oluşumunun bir üyesinin Başkan Zelenski'nin huzurunda onurlandırılmasını içeren skandal olaylar ışığında, bu kişinin Polonya'ya olası iadesine yönelik adımlar attım” dedi. (DHA)

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