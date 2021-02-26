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Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını

26.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını

Kanada'nın Manitoba kentindeki dünyanın en büyük ve 3 kilometrelik kar labirenti koronavirüs salgınına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

Kanada'nın Manitoba kentinde olan ve iki yıl önce Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren kar labirenti koronavirüs salgınına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

Kanada'nın Québec eyaletinde bulunan Manitoba kentindeki kar labirenti, kış sezonun açılmasıyla 13 Şubat'ta görücüye çıktı.

Kovid-19 salgını sebebiyle açılması konusunda belirsizlik yaşanmasının ardından kış sezonuyla birlikte açılacağı açıklandı.

Dev labirente ek olarak, kardan heykeller, kaydıraklar ve dev kızak pisti de tema parkı yer alıyor. Kar labirentinin 3 kilometre alanı kapladığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

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