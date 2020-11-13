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  4. Kanada’daki rehine krizinin 'sahte ihbar' olduğu ortaya çıktı

Kanada’daki rehine krizinin 'sahte ihbar' olduğu ortaya çıktı

13.11.2020 23:45 | Son Güncelleme:
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Kanada'nın Montreal bölgesinde, bilgisayar oyunu firması Ubisoft'un genel merkezine büyük bir polis operasyonu ile sonuçlanan ihbarın sahte olduğu ortaya çıktı.

Montreal'in Mile End bölgesinde bilgisayar oyunu üreticisi şirketin merkez binasında polis tarafından yapılan geniş çaplı operasyonun, 911 acil yardım hattına gelen sahte bir ihbar sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Montreal polisi tarafından yapılan açıklamada, baskının ''sahte ihbar'' üzerine yapıldığı doğrulandı.

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Yaklaşık iki saat önce, St-Laurent Bulvarı'ndaki teknoloji şirketinin binası önünde çok sayıda polis memuru ağır silahlarla konuşlanmış, muhtemel yaralanmalar için olay yerine ambulanslar çağrılmıştı.

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CBC-Kanada televizyonu sıcak gelişmeyi, ''St-Laurent Bulvarı üzerindeki Ubisoft binalarından birinde büyük bir operasyon sürüyor, polis herhangi bir yaralanma veya tehdit tespit edilmediğini açıkladı.'' ifadeleriyle duyurmuştu.

Sosyal medyada, binanın çatısında endişe ile bekleyen çok sayıda kişinin polis tarafından gözaltına alındığını gösteren görüntüler yer almıştı. (AA)


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