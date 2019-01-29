"Kanada ile ticaretimizi katlamak için tüm imkanlar mevcut"

TORONTO (AA) - Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Türkiye ile Kanada arasında her alanda büyük işbirliği potansiyeli olduğunu söyledi.

Büyükelçi Uras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanada'ya gelişinin ikinci gününde Kanada Genel Valisi Julie Payette'e güven mektubunu sunduğunu, yeni yıl resepsiyonunda da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştüğünü ifade etti.

Uras, Ottawa'da hızlı bir temas trafiğinin ardından Toronto'ya gelerek, başta Ontario Valisi Elizabeth Dowdeswell olmak üzere, Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Christine Elliot, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Michael Tibollo, Türkiye Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Toronto Milletvekili Julie Dzerowicz, Toronto Üniversitesi Rektörü Meric Gertler ve Türk toplumu temsilcileri ile bir araya geldiğini kaydetti.

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Çalışma dönemi boyunca iki ülke arasıdaki ilişkileri daha da ileri götürmeyi hedeflediğine işaret eden Uras, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda özellikle Türk Hava Yolları'nın ülkemizle Kanada arasındaki uçuş sayısının artırılmasının büyük önem taşıdığına inanıyorum ve tüm temaslarımda bu hususu özellikle vurguluyorum. Zira Türkiye-Kanada gibi uzak mesafedeki iki ülke arasında uçuş olmadan iş, turizm ve temas trafiği sınırlı kalıyor. Kapasiteyi mutlaka artırmamız lazım."