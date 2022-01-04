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Kanada: İran'ın düşürdüğü yolcu uçağında ölenlerin yakınlarına tazminat

04.01.2022 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da bir mahkeme, 2020'de Tahran yakınlarında düşürülen uçakta ölen altı kişinin ailelerine 84 milyon dolar artı faiz, tazminat ödenmesine karar verdi.

Kanada: İran'ın düşürdüğü yolcu uçağında ölenlerin yakınlarına tazminat

Kanada'da bir mahkeme, 2020'de Tahran yakınlarında düşürülen uçakta ölen altı kişinin ailelerine 84 milyon dolar artı faiz, tazminat ödenmesine karar verdi.

Ontario eyaleti Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından verilen kararda, ölen altı kişinin eşlerine, kardeşlerine, çocuklarına ve yeğenlerine tazminat verildi.

PS752 sefer sayılı Ukraine International Havayolları'na ait uçak, kalktıktan sonra iki füzeyle düşürülmüştü. İran uçağın bir Amerikan füzesiyle karıştırıldığını söylemişti. Uçaktaki 176 yolcu ve mürettebatın hepsi ölmüştü.

Ölenler arasında 55 Kanada vatandaşı ve Kanada'da ömür boyu oturma hakkına sahip 35 kişi vardı. Kurban yakınları, olaydan sorumlu tuttukları İranlı ve diğer ülkelerin yetkililerine dava açmıştı.

Paranın İran'dan nasıl alınacağı belirsiz. Kurban yakınlarının avukatı Mark Arnold, ekibinin Kanada ve ülke dışındaki petrol tankerleri de dahil İran varlıklarına el koymaya çalışacaklarını söyledi.

CBC'nin haberine göre, kurban yakınlarına ilk kez tazminat verilmiş oldu ve İran mahkemede kendisini savunmadı.

Kanada hükümetinin geçen yıl yayımladığı bir raporda, uçağın düşürülmesinden İran'ın "tamamen sorumlu" olduğu ve "beceriksizlik" ve "pervasızlık" sonucu yaşandığı kaydedilmişti.

İran makamları 8 Ocak 2020'deki olayın hemen ardından sorumluluğu reddetmişti. İran'ın sorumluluğuna dair kanıtlar ortaya çıkmaya başlarken, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, bir hava savunma biriminin Boeing 737-800 tipi yolcu uçağını bir Amerikan füzesiyle karıştırdığını söylemişti.

Ülkenin Amerikan kuvvetlerine ev sahipliği yapan Irak'taki iki askeri üsse daha yeni balistik füze fırlatmış olmasından dolayı, İran'ın hava savunma sistemleri yüksek alarm düzeyindeydi. Füzeler beş gün önce General Kasım Süleymani'nin bir Amerikan insansız hava aracı saldırısında öldürülmesine misilleme için fırlatılmıştı.

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