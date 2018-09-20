Kanada Milli Günü resepsiyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Kanada ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yıl dönümü ve Kanada Milli Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

İzmir Ticaret Odasında gerçekleşen resepsiyon öncesinde Kanada Milli Günü'nün İzmir'de ilk kez kutlanması nedeniyle Kordonboyu'nda, ülkenin simgesi olan akçaağaç dikim töreni düzenlendi.

Resepsiyonda konuşan Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü için bir araya geldiklerini belirterek, bugünü kutlamanın en iyi yolunun, geçmişten çok geleceğe odaklanmak olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Cooter, ülkelerin birbiri hakkındaki bilgi eksikliğinin üstesinden gelmesi ve daha fazla alanda iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

İzmir'in, Kanada ve Türkiye'nin geleceğini konuşmak için harika bir şehir olduğunu dile getiren Cooter, şunları kaydetti:

"Türk lirasının değerinde son zamanlarda yaşanan dalgalanmalara, terör sorununa ve 2016'da yaşanan darbe girişimine rağmen Türkiye ile aramızdaki ticaret ve yatırımlarda belirgin ölçüde artış olmuştur. Halihazırda İzmir'de aramızda var olan güçlü ticari ilişkilerin gün geçtikçe sağlamlaştığını görmeyi hedefliyoruz. Yeni bir önceliğimiz var; ticari çeşitlilik. Bunun bir parçası olarak Türkiye ile birlikte küreselleşmek istiyoruz. İşte bu yüzden önümüzdeki ay İstanbul'da Kanada ve Türk şirketleriyle bir araya geleceğiz. İlk kez ortaklıkları teşvik edecek bir konferans düzenleyeceğiz.