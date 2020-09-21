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Kanada polisi: “Beyaz Saray da dahil olmak üzere ABD’ye risin dolu 6 mektup gönderilmiş”

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 23:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saraya gönderilen risinli paket soruşturmasına dahil olan Kanada polisi bugün yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray da dahil olmak üzere ABD’ye risin dolu 6 mektup gönderilmiş” dedi.Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray’a içinde zehirli “risin” maddesi bulunan bir paket gönderilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saraya gönderilen risinli paket soruşturmasına dahil olan Kanada polisi bugün yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray da dahil olmak üzere ABD’ye risin dolu 6 mektup gönderilmiş” dedi.
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray’a içinde zehirli “risin” maddesi bulunan bir paket gönderilmişti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Paketin Kanada’dan gönderildiğini tespit eden FBI, Kanada polisi ile iletişime geçerek soruşturmaya dahil olmalarını talep etmişti. Soruşturma kapsamında bir kadın Kanada’dan ABD’ye giriş yaptığı sırada sınır kapısındaki Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ekipleri tarafından tutuklanmıştı.
Kanada polisi tarafından bugün yapılan açıklamada, tutuklunun Kanada ve Fransız vatandaşı olduğu ifade edildi. Kanada’nın Montreal kentinde bir apartman dairesinde ve ABD’nin Teksas eyaletinde 5 adreste arama yapıldığını aktaran polis, “1’i Beyaz Saray’a 5’i Teksas’a olmak üzere toplam 6 risin dolu mektubun gönderildiğini düşünüyoruz. Tutuklanan kadının arama yapılan dairede yaşadığını doğrulayamıyoruz ama burayla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz“ dedi.
Teksas polisi tarafından yapılan açıklamada ise geçen hafta Teksas’taki polis departmanına şüpheli bir mektubun geldiği belirtilirken, zarfların Teksas’a neden postalandığını bilmediklerini ve zarfı açmadan FBI’a teslim ettikleri aktarıldı. Olayla ilgili tutuklanan ve kimliği açıklanmayan kadının 2019’un başlarında da tutuklandığını ifade eden polis, ancak tutuklamayla ilgili herhangi bir kaydın olmadığını ve soruşturmayı FBI’a yönlendirdiklerini açıkladı.
Şu ana kadar yapılan incelemelerde kadının siyasi veya terörist gruplarla bağlantısının tespit edilmediği belirtilirken, soruşturmanın derinlemesine devam etti bildirildi.

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