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Kanada tarihinde bir ilk!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2020 10:52 | Son Güncelleme

Kanada’nın Alberta eyaletinde vali yardımcılığı görevine, Müslüman olan Salma Lakhani getirildi.

Kanada tarihinde bir ilk!

Kanada tarihinde bir ilk olan atama hakkında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Alberta Vali Yardımcısı olarak eyaletine, ülkemize iyi hizmet edeceğini ve tüm Kanadalılar için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini biliyorum” açıklamasını yaptı.

Hükümetin atama konusunda yaptığı açıklamada Lakhani’nin öz geçmişi hakkında bilgi verildi. İş insanı olan Salma Lakhani kadın hakları, sağlık hizmetleri, eğitim ve yeni göçmenler konusunda çalışmalarıyla biliniyor.

Alberta eyaletinin başkenti Edmonton'da 40 yıldan uzun bir süredir yaşayan Lakhani, 2005 yılında eyaletteki olağanüstü başarılarından dolayı ‘Alberta Centennial Madalyası’ aldı. Kanada'da vali yardımcıları, Kanada Genel Valisi tarafından atanıyor ve eyaletlerde Kraliçe 2. Elizabeth'in temsilcileri olarak görev yapıyor.

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