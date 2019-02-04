Kanada Ulusal Savunma Bakanı Sajjan'dan Venezuela açıklaması

TORONTO (AA) - Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Venezuela'daki krize ilişkin, "Herhangi bir askeri eylemle ilgili bir tartışma yapmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Diplomatik alandaki çabaları kabul etmemiz ve uzmanların ilerleyebilmelerine imkan vermemiz gerekiyor." dedi.

Sajjan, resmi yayın kuruluşu CBC'ye yaptığı açıklamada, Venezuela'yı saran siyasi krize yönelik askeri müdahaleyi düşünmek için çok erken olduğunu söyledi.

Sajjan, "Herhangi bir askeri eylemle ilgili bir tartışma yapmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Diplomatik alandaki çabaları kabul etmemiz ve uzmanların ilerleyebilmelerine imkan vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şimdilik diplomatik çözümlere odaklanılması gerektiğini belirten Sajjan, "Hükümetler arasında barışçıl bir geçişin yaşandığından emin olmak için yapılması gereken çok iş olduğunu düşünüyorum. Bu yolların keşfedilmesi ve zorlanması gerektiği inancındayım çünkü askeri müdahale için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

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