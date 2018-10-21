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Kanada ve Avustralya'dan Kaşıkçı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2018 06:16 | Son Güncelleme

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadıklarını belirterek, "Kaşıkçı'yı öldürmekten sorumlu olanlar hesap vermeli ve adalet önüne çıkarılmalıdır." ifadesini kullandı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadı.

Kanada ve Avustralya'dan Kaşıkçı açıklaması

Freeland yaptığı yazılı açıklamada, "Kanada olarak, Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul'daki konsolosluğunda öldüğünü teyit ettiği gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini kınıyoruz. Bugüne kadar Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili açıklamalar tutarlılık ve güvenilirlikten yoksun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'e ve sevdiklerine samimi başsağlığı dileyen Freeland, şunları kaydetti:

"Bu trajedinin sonucu olarak yaşadıkları acı yürekleri yakıyor. Türk yetkililerle tam bir iş birliği içinde ve Kaşıkçı'nın ölümünü çevreleyen koşulların eksiksiz ve titiz bir şekilde ele alınmasını içeren kapsamlı bir soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Kaşıkçı'yı öldürmekten sorumlu olanlar hesap vermeli ve adalet önüne çıkarılmalıdır."

AVUSTRALYA

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadı.

Morrison, hükümetin, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yapılacak "Geleceğe Yatırım Girişimi" konferansına katılmama kararı aldığını hatırlattı.

Avustralya'nın Kaşıkçı cinayetini kınayan ve öldürülme olayını reddeden tüm ülkelerle birlikte hareket edeceğini belirten Morrison, "‘Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınıyoruz. Suudi hükümetinin bu konudaki soruşturmayla ilgili olarak Türk makamlarıyla tam iş birliği yapmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı. (AA)

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Kemal Kaşıkçı Scott Morrison Kanada Chrystia Freeland

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