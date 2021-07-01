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  4. Kanada'da eski yatılı okulun yakınıında yaklaşık 200 isimsiz mezar bulundu

Kanada'da eski yatılı okulun yakınıında yaklaşık 200 isimsiz mezar bulundu

01.07.2021 04:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da yerli bir halk, British Columbia eyaletindeki eski bir yatılı okulun yanında, 182 kişiye ait kalıntılar bulduklarını açıkladı.

Kanada'da eski yatılı okulun yakınıında yaklaşık 200 isimsiz mezar bulundu

Kanada'da yerli bir halk, British Columbia eyaletindeki eski bir yatılı okulun yanında, 182 kişiye ait kalıntılar bulduklarını açıkladı.

Lower Kootenay Band adlı yerli grup, kalıntıların okulun eski öğrencilerine ait olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti.

Ancak buluş, ülke genelinde tespit edilen bu tür isimsiz mezarlara yenilerini ekledi.

İsimsiz mezarlar, ülke çapında öfke yaratmış ve bazıları 1 Temmuz Kanada Günü tatilinin iptal edilmesi çağrısı yapmıştı.

Yerli halk liderleri, araştırmalar sürdükçe daha çok sayıda mezar bulmayı beklediklerini belirti.

Ktunaxa halkının bir üyesi olan Lower Kootenay grubunun şefi Jason Louie "Böyle bir şeye asla tamamen hazırlıklı olamazsınız" dedi.

Ktunaxa halkını oluşturan dört gruptan biri olan

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