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  4. Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, kapılar açılmıyor!

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, kapılar açılmıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

Kanada’nın doğusunda kar kalınlığı 10 saatte 2 metreyi aştı. Kar fırtınası sonrası evlerin çevresi karla kaplandı.

Kanada’nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador eyaletinde hafta sonu rekor seviyede kar yağdı. Rekor kıran kar yağışı sonrası eyaletin başkenti St John’s şehrinde olağanüstü hal ilan edildi.

Bölge sakinlerinin bir kısmı hafta sonunu kar yağışı nedeniyle evlerinde geçirirken, bazı Kanadalılar karla kapanan yollarda kayak yaparak eğlenmeyi tercih etti.

Kar kalınlığı tipi nedeniyle 10 saatte 2 metreyi aştı. Bazı evler karla kaplanırken, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bölgede yaşayanlar evlerinin kapısını açtığında gördükleri kar yığını karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

St John’s Belediye Başkanı Danny Breen, 1984’ten bugüne kadar bölgede bu şiddette kar fırtınası görülmediğini söyledi. Kent yetkilileri insanları en az 72 saatlik yeterli malzeme ile acil durum kitleri hazırlamaya çağırırken, halk elektrik kesintilerine karşı uyarıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı ve il yetkililerinin fırtınayı takip ettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada kar yağış

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