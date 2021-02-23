Kanada’da parlamento Çin’in Uygurlara yaptıklarını ‘soykırım’ olarak tanıdı

Kanada Avam Kamarası Çin'ın Uygur Türklerine yaptıklarını oybirliğiyle bir soykırım olarak tanıdı.

266 vekilin katıldığı ve ret oyu çıkmayan oylamada iktidardaki Liberal Parti büyük oranda çekimser kaldı.

Başbakan Justice Trudeau ve çoğu kabine üyesi oylamaya katılmadı.

Böylece Kanada, ABD'nin ardından Çin'in soykırım işlediğine karar veren ikinci ülke oldu.

Milletvekilleri hükümetten Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne "Çin soykırıma devam ederse 2022 Kış Olimpiyatları'nı Pekin dışında bir yere taşıyın" çağrısında bulunmasını da talep etti.

Başbakan Trudeau Çin'in Sincan bölgesinde Uygurlara karşı eylemlerine soykırım denmemesi gerektiğini, bunun "son derece yüklü bir kavram olduğunu" söylemiş ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini eklemişti.

Trudeau'nun kabinesinden yalnızca Dışişleri Bakanı Marc Garneau oylama sırasında Avam Kamarası'nda görüntülendi.

Garneau orada yaptığı konuşmada Kanada hükümeti adına çekimser kalacağını söyledi.

Ana muhalefet lideri Erin O'Toole ise bu adımın "bazı ekonomik fırsatları kaçırmaya yol açsa bile insan hakları ve insan onurunun yanında olduklarını net bir şekilde göstermek" için bu oylamaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.