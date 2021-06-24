Kanada'da yerlileri asimile etmek için kullanılan bir okulda isimsiz mezarlar bulundu

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde, geçmişte yerlileri asimile etmek için kullanılan bir okulda yüzlerce isimsiz mezar bulunduğu iddia edildi.

Cowessess First Nation isimli yerli grup, "İsimsiz mezarların sayısı, bugüne kadarki en büyüğü" ifadelerini kullandı.

Yerli grup, toplu mezarların sayısı ile ilgili ise bilgi vermedi.

Ülkede geçen ay British Columbia eyaletinde de benzer bir yatılı okulda 215 çocuğun ceset kalıntıları bulunmuştu.

'Dehşet verici'

Cowessess isimli grup, Saskatchewan'da yine yerlileri asimile etmek için kullanıldığı bilinen Marieval Indian isimli yatılı okulda yeraltı tarama radarı ile araştırma yaptı.

Araştırma sonucu yüzlerce isimsiz mezar bulduğunu söyleyen grup, bu buluşu "dehşet verici ve şok edici" diye niteledi.

Yerli grup, mezarlarla ilgili detaylı bilgileri ise önümüzdeki Perşembe verecek.

Öte yandan yerli grupları temsil eden Assembly of First Nations'ın bölgedeki temsilcisi Perry Bellagarde , Twitter'dan yaptığı açıklamada tüm Kanadalıları "bu çok zor ve duygusal süreçte" yerli gruplara destek olmaya çağırdı.

'Bazı cesetler 3 yaşında çocuklara ait'

British Columbia eyaletinde, 1978 yılında kapatılan Kamloops Yerli Yatılı Okulu'nda geçtiğimiz ay bulunan toplu mezarlar, ülkede 1800'lü ve 1900'lü yıllarda yerli çocukları asimile etmeyi amaçlayan yatılı okulları yeniden tartışmaya açmıştı.

Kamloops Yatılı Okulu, bu gibi okullar arasında en büyüğüydü.

Katolik yetkililerce 1890'da açılan okulun 1950'lerde en az 500 öğrencisi vardı. Okul 1969'da merkezi hükümetin kontrolüne geçmiş ve 1978'de kapanana kadar bölge öğrencilerine yurt hizmeti vermişti.

Tk'emlups te Secwepemc isimli yerli grubun lideri Rosanne Casimir, "Ölen çocukların kaydı tutulmamış. Bazı cesetler 3 yaşında çocuklara ait" diye konuşmuştu.

150 binden fazla çocuk zorla okullara konmuştu

Kanada'da 1863-1998 yılları arasında, ailelerinden ve evlerinden koparılarak zorla bu yurtlara konan çocukların sayısı 150 binden fazlaydı.

Bu çocukların ana dillerini konuşmaları da kültürlerini yaşatmaları da yasaktı. Önemli bir bölümü ise, istismar ve işkenceye maruz kalmıştı.

2008 yılında yayımlanan bir yetkili komisyonun raporunda, çok sayıda çocuğun bu okullardan evlerine hiçbir zaman geri dönemediği açıklanmıştı.

Kanada hükümeti, bu rapor üzerine yerlileri asimile eden sistem için resmen özür dilemişti.

Kanada'da bir okuldaki toplu mezarda 215 'yerli çocuğun' kalıntıları bulundu

