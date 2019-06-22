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Kanadalı siyasetçiler Müslümanların oyuna talip

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 09:30 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı ve Liberal Parti Lideri Justin Trudeau ve Yeni Demokrat Parti Lideri Jagmeet Singh, 21 Ekim'de yapılacak genel seçim için Müslümanlardan oy istedi

TORONTO (AA) - Kanada federal siyasetinin önde gelen liderleri, Canadian Muslim Vote (Kanadalı Müslüman Seçmenler) isimli grubun Toronto'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği yemekte bir araya geldi.

Yemeğe, Kanada Başbakanı ve Liberal Parti Lideri Justin Trudeau, Yeni Demokrat Parti (NDP) Lideri Jagmeet Singh, Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen, Uluslararası Kalkınma Bakanı Maryam Monsef, Toronto Belediye Başkanı John Tory ve çok sayıda milletvekili katıldı.

Kanada Başbakanı Trudeau, 900'e yakın davetliye hitaben konuşmasına, "Burada Müslümanlara karşı gönül dostluğunu ispat etmiş biri olarak bulunuyorum." ifadeleriyle başladı.

Hiçbir topluluğa karşı haksızlık ya da ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Trudeau şunları söyledi:

"İslamofobi ile devamlı savaştım ve bu kelimenin ülkede sözünün edilmesini dahi arzu etmiyorum. Eğer Kanada'nın ileri gitmesini istiyorsak, eğer Kanada'nın yükselmesini ve hak ettiği yeri almasını arzu ediyorsak, sizden ricam lütfen seçimler için elinizden gelen çalışmayı yapınız. Sadece benim partime oy verin demiyorum. Karşımdaki Muhafazakar Partiye de oy veren Müslüman kardeşlerinize söyleyin görevlerini yapsınlar. Ben bir dönem daha bu görevi yapmak arzusundayım. Şimdi hepimizden beklenen şey vatanımız için gerekenleri hep beraber yapmamız. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Umarım daha birçok bayramlara beraber gireriz. Selamünaleyküm!"

NDP Lideri Singh de partisinin daima azınlıkların yanında durduğunun altını çizdi.

Singh, "Partimiz genellikle barış, birlik ve düzen konularında mecliste sesini yükseltmiş ve bilhassa İslamofobi konusunda Müslümanların yanında olmuş, onların davalarını kendi davaları bilmiştir ve bilecektir. Gelecekte de bizleri daima yanınızda göreceksiniz. Bütün Kanadalıları aynı şekilde kucaklamak bizim ülkümüz ve politikamızdır." diye konuştu.

Kanada'da 21 Ekim'de, 338 üyeli Federal Parlamentonun 43. dönem milletvekillerini belirlemek için genel seçim yapılacak.

Toronto merkezli Kanadalı Müslüman Seçmenler de 2015'ten bu yana düzenlediği etkinliklerle, Müslümanların Kanada siyasetinde daha etkili ve organize olmaları için çalışıyor.

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Canadian Muslim Vote i Kanada Kanada 2019 seçimleri Kanada Başbakanı Justin Trudeau

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