Kanada'nın savaş suçlularına ve teröristlere vize verdiği iddiası

TORONTO (AA) - Kanada’nın, savaş suçlularına, teröristlere ve güvenlik tehdidi kaydı olanlara vize tahsis eden gizli bir programı bulunduğu iddia edildi.

Ulusal ölçekte yayın yapan Global News kanalında yayımlanan haberde, Kanada yönetiminin normal şartlarda vize verilmesi mümkün olmayan kişilere, gizli program kapsamında ‘’ulusal çıkarlar’’ gerekçe gösterilerek vize verdiği belirtildi.

Resmi belgelerin kaynak gösterildiği haberde, "Kanada’nın, ulusal güvenlik endişeleri, savaş suçları, insan hakları ihlalleri ve organize suçlar nedeniyle ülkeye girmesi yasaklanan bazı yüksek profilli yabancı uyruklulara vize veren gizli bir programı var. Bu kişiler, Kanada'nın ‘ulusal çıkarları’ ve ‘kamu politikası’ gerekçe gösterilerek vize alıyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, "ulusal çıkar"ın tam olarak ne anlama geldiği ve hükümetin bu gerekçeyle kime vize verileceğini nasıl kararlaştırdığının açık olmadığı, program hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmadığı ve resmi yetkililerin de soruları cevaplamayı reddettiği kaydedildi.