HABER

Kanada'nın savaş suçlularına ve teröristlere vize verdiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 22:49 | Son Güncelleme

Global News kanalında, ülkenin savaş suçlularına, teröristlere ve güvenlik tehdidi kaydı bulunanlara "ulusal çıkarlar" gerekçesiyle vize veren gizli bir program yürüttüğü ileri sürüldü

TORONTO (AA) - Kanada’nın, savaş suçlularına, teröristlere ve güvenlik tehdidi kaydı olanlara vize tahsis eden gizli bir programı bulunduğu iddia edildi.

Ulusal ölçekte yayın yapan Global News kanalında yayımlanan haberde, Kanada yönetiminin normal şartlarda vize verilmesi mümkün olmayan kişilere, gizli program kapsamında ‘’ulusal çıkarlar’’ gerekçe gösterilerek vize verdiği belirtildi.

Resmi belgelerin kaynak gösterildiği haberde, "Kanada’nın, ulusal güvenlik endişeleri, savaş suçları, insan hakları ihlalleri ve organize suçlar nedeniyle ülkeye girmesi yasaklanan bazı yüksek profilli yabancı uyruklulara vize veren gizli bir programı var. Bu kişiler, Kanada'nın ‘ulusal çıkarları’ ve ‘kamu politikası’ gerekçe gösterilerek vize alıyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, "ulusal çıkar"ın tam olarak ne anlama geldiği ve hükümetin bu gerekçeyle kime vize verileceğini nasıl kararlaştırdığının açık olmadığı, program hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmadığı ve resmi yetkililerin de soruları cevaplamayı reddettiği kaydedildi.

- Mısırlı darbeci generale Savunma Bakanlığı Yardımcısı referansı

Haberde, Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı yapılan darbe sırasında görev yapan ve emekli Tuğgeneral Khaled Sabre Abdelhamed Zahw'a, yaklaşık 3 ay önce, ismi üzerinde ‘’kabul edilemez’’ şerhi bulunmasına rağmen, ziyaretçi vizesi verildiği aktarıldı.

Zahw’ın vizesi için Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı Politika Bakan Yardımcısı Gordon Venner’in, “Kanada'nın bölgedeki silahlı kuvvetler operasyonlarına katkısı için, Zahw'a ve eşine uygun vizelerin verilmesini rica ediyoruz.” ifadelerini içeren referans mektubu yazdığı aktarılan haberde, Zahw ve eşinin vize aldıktan sonra geldikleri Toronto’da, Kanada’ya iltica ettikleri vurgulandı.

- "Ortaklarımızla olan ilişkilere zarar vereceği için açıklayamayız"

Haberde, resmi makamların, bu tür özel muafiyetlere nasıl karar verildiği, hangi kriterlerin esas alındığı hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceği kaydedildi.

Kanada Göçmenlik, İltica ve Vatandaşlık Kurulu IRCC sözcüsü Rémi Larivière, basın mensuplarının bilgi taleplerine karşılık, “Bu medya talebinde istenen bilgi, uluslararası ortaklarımızla olan ilişkilere zarar verebileceği için Bilgi Edinme Yasası'nın ilgili hükümleri gereğince açıklanamaz." yanıtını verdi.

Bu arada IRCC tarafından Kanada Parlamentosu’na sunulan ve 2010 ile 2017 yıllarını kapsayan döneme ait raporlarda, bu vizelerden toplam 3002 adet verildiği ortaya çıktı.

Kanada, normal şartlar altında insanlığa karşı suç işleyenler, mafya üyeleri, askeri darbe yaparak yasal hükümetleri devirenler, teröristler, kara para aklayanlar ve uluslararası bültenlerle aranan suçlulara vize vermiyor.

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı 
Garsona saldırdılarGarsona saldırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gizli vize programı Kanada

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Meteoroloji'den sis uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den sis uyarısı! 3 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.