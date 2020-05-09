Kanal D'de istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirildi! Deniz Bayramoğlu kimdir?

Kanal D Ana haber sunucusu Buket Aydın, "Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum” sözleriyle istifasını duyurmuştu.

Kanaldan edinilen bilgilere göre Aydın'ın istifasının ardından Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevine Deniz Bayramoğlu getirildi.

Gazeteci ismail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal D Ana Haber’in başına sevgili Deniz Bayramoğlu geçti. Deniz, benim de mezunu olduğum Rize Anadolu Lisesi’nin ilk mezunlarındandır. Bu görevi fazlasıyla hak ediyordu. Kutluyorum." ifadelerini kullandı

Kanal D Ana Haber’in başına sevgili Deniz Bayramoğlu geçti. Deniz, benim de mezunu olduğum Rize Anadolu Lisesi’nin ilk mezunlarındandır. Bu görevi fazlasıyla hak ediyordu. Kutluyorum. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 9, 2020

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya'da doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Çevre Mühendisliği bölümüne başladı ancak gazeteci olmak için 3 yılın sonunda eğitimini yarıda bıraktı. 2005 yılında ise aynı bölümdeki eğitimine devam etti.