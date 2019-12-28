Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı? AK Parti'den net mesaj

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Kanal İstanbul projesine ilişkin eleştirileri değerlendirdi. Muhalefetin tek amacının iktidarı yıpratmak olduğunu savunan Bostancı, Türkiye'de bazı yatırımlar değerlendirilirken, iktidar-muhalefet polemiği bağlamında bunların yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Muhalefet itiraz edebilir tabii ki yatırımlara, Kanal İstanbul projesine. Ancak bunu temellendirmek, soğukkanlı bir şekilde ifade etmek ve nihai kasıt olarak da, katkı verici bir bağlama yerleştirmek lüzumunu hissetmeli diye düşünüyorum. Böyle olmuyor. Daha ziyade bir tür iktidar yıpratıcılığı meselesi odağa alınmış bir şekilde konuşuluyor. Onun da toplamda memlekete bir faydası olduğu kanaatinde değilim. Kanal İstanbul yeni bir proje değil. Devlet kasasından para verilerek yapılacak bir proje değil. Kendi başına kendi finansları, imkanları ile yapılacak bir proje."

'BENİM ARAŞTIRMAM SONUCUNDA BİR RİSK YOK'

Bostancı, Kanal İstanbul projesi ile ilgili, kendisinin de yaptığı araştırmalar olduğunu belirterek, "Benim bildiğim, yapmış olduğum araştırma neticesinde elde ettiğim veriler; bilimsel, teknik olarak herhangi bir engel olmadığı yönünde. Deprem bakımından depremin tetiklenmesi, İstanbul için fazladan bir tehdit oluşturma gibi bir durum, Kanal İstanbul için söz konusu değil. Esasen jeolojik olarak bakıldığında eskiden boğazın geçtiği yer orası. O bölgede en alçak kesimdir Kanal İstanbul’un geçeceği yer. Coğrafyanın olağan akışı istikametinde bir yer. Coğrafyada bir tür tahribat yaparak, radikal bir değişiklik getirecek bir proje değil" diye konuştu.