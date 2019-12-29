"Kanal İstanbul'da patlatmalı kazının hasar riski yok"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kahriman ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Kanal İstanbul Projesi kapsamında ehil olmayan kişilerin patlatmalı kazı teknolojisiyle ilgili yaptıkları açıklamaların çevre dostu yöntemlerle ve başarılı bir şekilde sürdürülmekte olan, metro, tünel ve yeraltı yapılarıyla temel kazı inşaatlarında gerçekleştirilen kontrollü patlatma faaliyetlerini olumsuz yönde etkileme riski taşıdığını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Patlayıcı Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman, Türkiye'de patlayıcı mühendisliğinin dünya standartlarında uygulandığını belirterek, "Kanal İstanbul’da usulüne uygun yapılacak kontrollü patlatma faaliyetlerinin, su kaynakları başta olmak üzere çevredeki bina ve tesislere herhangi bir hasar verme riski bulunmamaktadır." dedi.

"Usulüne uygun olarak gerçekleştirilen kontrollü patlatma ile patlatılan alan gerisinde kalan kaya birimlerinin örselenmesi, su kaynaklarının yön değiştirmesi söz konusu değildir. Kontrollü olarak gerçekleştirilecek patlatmalı kazı, geride kalan kayanın en fazla 3 ila 5 metre mesafelere tesir etmektedir ve dolayısıyla Kanal İstanbul Projesi civarındaki yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bir etkisi söz konusu değildir."

Aynı zamanda İstanbul Okan Üniversitesi Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Koordinatörü olan Kahriman, günümüzde özellikle kentsel altyapı, metro, tünel ve otoyol inşaatları, madencilik ve boru hatlarında makineli kazı faaliyetlerinin hem ekonomik hem de teknik açıdan yetersiz kaldığını ifade ederek, bu tür projelerde patlayıcı mühendisliğinin kullanılmasıyla çevresel etkinin azaldığına, proje maliyetlerinin düştüğüne ve zamandan tasarruf edildiğine vurgu yaptı.

Kahriman şöyle devam etti:

"Patlatmalı kazı yapılabilmesi için risk analizi yapılıyor. Çevrede etkilenme riski olan binalar varsa bunlarda kullanılacak patlayıcı madde miktarı, hangi tür maddelerin kullanılacağı tanımlanıyor. Bu tanımlamalar ekseninde ilgili valilikler ve emniyet müdürlükleri patlayıcı kullanacak firmalara ruhsat veriyorlar. Daha sonra bu uygulamalar sırasında yine çevreye zarar verilmesin diye titreşim ölçümleri yapılıyor ve Türkiye'deki uzmanlaşmanın artmış olması sonucu bu tür faaliyetler yapılabilir hale geldi. İstanbul'da doğru dürüst metro hattı yoktu ama bu konularda yetişmiş uzmanlar, teknik ekipmanlar ve uygulayıcı firmalar olmadığı için bu teknolojiden uzak duruluyordu. Biz bu süreci başlatıp mesleki ve teknik eğitimler ve hatta uygulamalara katkı vererek uygulamaların yapılabilirliğini sağladık. Mega kentimiz bu vesile ile son 10 yıl içerisinde metro gibi modern ulaşım olanağına hızlı bir şekilde kavuşmuştur."