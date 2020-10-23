Kandidiyaz nedir? Vajinada mantar enfeksiyonu

Vajinal maya enfeksiyonu olarak da bilinen kandidiyaz her 4 kadından 3'ünü etkiler. Enfeksiyon hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olarak yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. Peki kandidiyaz nedir, semptomları nelerdir? Hastalık hakkında tüm merak ettiklerinizi sizler için derledik...
Vajinal mantar enfeksiyonu olarak bilinen vajinal mantar enfeksiyonu vajina ve vulvada ya da vajinal açıklıktaki dokularda tahriş oluşumuna, kokulu ve yoğun akıntıya ve şiddetli kaşıntıya neden olan bir mantar enfeksiyonudur.
Vajinal mantar enfeksiyonu, çoğu zaman cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olarak kabul edilmez. İlaçlar vajinal mantar enfeksiyonlarını etkili bir şekilde tedavi edebilir. Sürekli tekrarlayan maya enfeksiyonlarınız varsa - bir yıl içinde dört veya daha fazla kez tekrarlaması durumunda daha uzun süreli bir tedavi görmenize ve bir bakım planına ihtiyacınız olur.
Maya enfeksiyonu diğer adı ile diğer adı ile kandidiyaz semptomları hafiften orta dereceye kadar değişebilir ve şu belirtileri içerir:
Aşağıdaki durumlarda karmaşık bir maya enfeksiyonunuz olabilir:
Genellikle maya enfeksiyonunun tedavi edilmeden bırakıldığı sürenin uzunluğu, semptomların ne kadar şiddetli hale gelebileceği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
İlk kez mantar enfeksiyonu belirtileri yaşıyorsanız, maya enfeksiyonunuz olup olmadığından emin değilseniz, kandidiyaz tedavisi için kesinlikle doktorunuzdan randevu almalısınız. Reçetesiz satılan antifungal vajinal kremler veya fitillerle tedavi ettikten sonra semptomlarınız rahatlamaz. Başka semptomlar geliştirirsiniz. Vajinal mantar enfeksiyonu tedavisi geç kalınmadan ve düzenli olarak yapılmalıdır.
Mantar candida albicans çoğu vajinal mantar enfeksiyonundan sorumludur. Vajinanız doğal olarak kandida ve bakteri dahil dengeli bir maya karışımı içerir. Bazı bakteriler (lactobacillus), mayanın aşırı büyümesini önlemek için hareket eder. Ancak bu denge zamanla bozulabilir. Kandidanın aşırı büyümesi veya mantarın daha derin vajinal hücre katmanlarına girmesi, bir maya enfeksiyonunun belirti ve semptomlarına neden olur.
Maya aşırı büyümesi şunlardan kaynaklanabilir:
“Kandidiyazis nedir?” sorunun cevabını verecek olursak Candida albicans, maya enfeksiyonlarına neden olan en yaygın mantar türüdür. Diğer kandida mantarlarının neden olduğu maya enfeksiyonlarının tedavisi daha zor olabilir ve genellikle daha agresif tedavilere ihtiyaç duyar.
Antibiyotik kullanımı. Mantar enfeksiyonları antibiyotik alan kadınlarda yaygındır. Bir dizi bakteriyi öldüren geniş spektrumlu antibiyotikler, vajinanızdaki sağlıklı bakterileri de öldürerek mayanın aşırı büyümesine neden olur.
Artmış östrojen seviyeleri. Maya enfeksiyonları, hamile kadınlar veya yüksek doz östrojen doğum kontrol hapları veya östrojen hormonu tedavisi alan kadınlar gibi östrojen seviyeleri yüksek olan kadınlarda daha yaygındır.
Kontrolsüz diyabet. Kan şekeri kontrolü zayıf olan kadınlar, iyi kontrol edilmiş kan şekeri olan kadınlardan daha fazla maya enfeksiyonu riski altındadır.
Bozulmuş bağışıklık sistemi. Kortikosteroid tedavisi veya HIV enfeksiyonu gibi bağışıklığı azalmış kadınların maya enfeksiyonlarına yakalanma olasılığı daha yüksektir.
Vajinal mantar enfeksiyonu riskini azaltmak için, pamuklu ve çok sıkı olmayan iç çamaşırı giyin.
Aşağıdakilerden mutlaka kaçının:
Maya enfeksiyonlarının teşhis edilmesi kolaydır. Doktorunuz tıbbi geçmişinizi soracaktır. Bu daha önce maya enfeksiyonu geçirip geçirmediğinizi içerir. Ayrıca daha önce bir STI geçirip geçirmediğinizi de sorabilirler. Bir sonraki adım pelvik muayenedir. Doktorunuz vajina duvarlarınızı ve rahim ağzınızı inceleyecektir. Doktorunuzun gördüklerine bağlı olarak, bir sonraki adım vajinanızdan bazı hücreler toplamak olabilir. Bu hücreler inceleme için bir laboratuvara gider. Laboratuvar testleri genellikle düzenli olarak maya enfeksiyonu geçiren kadınlar için istenir.
Her maya enfeksiyonu birbirinden farklıdır, bu nedenledir ki doktorunuz sizin için en iyi olan tedaviyi önerecektir. Tedaviler genellikle semptomların şiddetine göre belirlenir.
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