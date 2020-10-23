Kandidiyaz nedir? Vajinada mantar enfeksiyonu

Vajinal maya enfeksiyonu olarak da bilinen kandidiyaz her 4 kadından 3'ünü etkiler. Enfeksiyon hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olarak yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. Peki kandidiyaz nedir, semptomları nelerdir? Hastalık hakkında tüm merak ettiklerinizi sizler için derledik... Kandidiyaz Nedir? Vajinal mantar enfeksiyonu olarak bilinen vajinal mantar enfeksiyonu vajina ve vulvada ya da vajinal açıklıktaki dokularda tahriş oluşumuna, kokulu ve yoğun akıntıya ve şiddetli kaşıntıya neden olan bir mantar enfeksiyonudur.

Vajinal mantar enfeksiyonu, çoğu zaman cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olarak kabul edilmez. İlaçlar vajinal mantar enfeksiyonlarını etkili bir şekilde tedavi edebilir. Sürekli tekrarlayan maya enfeksiyonlarınız varsa - bir yıl içinde dört veya daha fazla kez tekrarlaması durumunda daha uzun süreli bir tedavi görmenize ve bir bakım planına ihtiyacınız olur. Vajinal Mantar Enfeksiyonu Semptomları Maya enfeksiyonu diğer adı ile diğer adı ile kandidiyaz semptomları hafiften orta dereceye kadar değişebilir ve şu belirtileri içerir:

Vajina ve vulvada kaşıntı ve tahriş,

Özellikle cinsel ilişki sırasında veya idrar yaparken yanma hissi,

Vulvanın kızarıklığı ve şişmes,i

Vajinal ağrı ve ağrı,

Vajinal döküntü,

Süzme peynir görünümlü kalın, beyaz, kokusuz vajinal akıntı,

Sulu vajinal akıntı. Karmaşık Maya Enfeksiyonu Aşağıdaki durumlarda karmaşık bir maya enfeksiyonunuz olabilir: Gözyaşı, çatlak veya yaralara yol açan yaygın kızarıklık, şişme ve kaşıntı gibi ciddi belirti ve semptomlarınızın olması,

Bir yılda dört veya daha fazla maya enfeksiyonunuzun olması,

Karmaşık maya enfeksiyonuna daha az rastlanan bir mantar türü neden olur,

Hamilelik bu enfeksiyon riskini artırır,

Kontrolsüz şeker hastalığınızın olması,

HIV enfeksiyonu gibi bazı ilaçlar veya durumlar nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıflaması.

Maya Enfeksiyonu Belirtileri

Vajinal mantar enfeksiyonlarının ortak semptomları vardır. Bu semptomlar:

Vajinal Kaşıntı

Vajina çevresinde şişme

İdrara çıkamama veya seks sırasında yanma

Seks sırasında ağrı

Ağrı

Vajinada kırmızılık

Vajinada döküntü Genellikle maya enfeksiyonunun tedavi edilmeden bırakıldığı sürenin uzunluğu, semptomların ne kadar şiddetli hale gelebileceği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Vajinal Mantar Enfeksiyonu Tedavisi İlk kez mantar enfeksiyonu belirtileri yaşıyorsanız, maya enfeksiyonunuz olup olmadığından emin değilseniz, kandidiyaz tedavisi için kesinlikle doktorunuzdan randevu almalısınız. Reçetesiz satılan antifungal vajinal kremler veya fitillerle tedavi ettikten sonra semptomlarınız rahatlamaz. Başka semptomlar geliştirirsiniz. Vajinal mantar enfeksiyonu tedavisi geç kalınmadan ve düzenli olarak yapılmalıdır. Kandidiyaz Nedenleri Mantar candida albicans çoğu vajinal mantar enfeksiyonundan sorumludur. Vajinanız doğal olarak kandida ve bakteri dahil dengeli bir maya karışımı içerir. Bazı bakteriler (lactobacillus), mayanın aşırı büyümesini önlemek için hareket eder. Ancak bu denge zamanla bozulabilir. Kandidanın aşırı büyümesi veya mantarın daha derin vajinal hücre katmanlarına girmesi, bir maya enfeksiyonunun belirti ve semptomlarına neden olur.

Maya aşırı büyümesi şunlardan kaynaklanabilir: Doğal vajinal florada dengesizliğe neden olan antibiyotik kullanımı

Gebelik

Kontrolsüz diyabet

Bozulmuş bir bağışıklık sistemi

Östrojen seviyelerini artıran oral kontraseptifler veya hormon tedavisi almak “Kandidiyazis nedir?” sorunun cevabını verecek olursak Candida albicans, maya enfeksiyonlarına neden olan en yaygın mantar türüdür. Diğer kandida mantarlarının neden olduğu maya enfeksiyonlarının tedavisi daha zor olabilir ve genellikle daha agresif tedavilere ihtiyaç duyar. Maya Enfeksiyonu Geliştirme Riskini Artıran Faktörler Antibiyotik kullanımı. Mantar enfeksiyonları antibiyotik alan kadınlarda yaygındır. Bir dizi bakteriyi öldüren geniş spektrumlu antibiyotikler, vajinanızdaki sağlıklı bakterileri de öldürerek mayanın aşırı büyümesine neden olur. Artmış östrojen seviyeleri. Maya enfeksiyonları, hamile kadınlar veya yüksek doz östrojen doğum kontrol hapları veya östrojen hormonu tedavisi alan kadınlar gibi östrojen seviyeleri yüksek olan kadınlarda daha yaygındır. Kontrolsüz diyabet. Kan şekeri kontrolü zayıf olan kadınlar, iyi kontrol edilmiş kan şekeri olan kadınlardan daha fazla maya enfeksiyonu riski altındadır. Bozulmuş bağışıklık sistemi. Kortikosteroid tedavisi veya HIV enfeksiyonu gibi bağışıklığı azalmış kadınların maya enfeksiyonlarına yakalanma olasılığı daha yüksektir.

Vajinal mantar enfeksiyonu riskini azaltmak için, pamuklu ve çok sıkı olmayan iç çamaşırı giyin.