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Kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte 2022 kandil günleri!

28.01.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandil günlerinin İslam dünyası için büyük önemi bulunuyor. Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran üç aylar yaklaşırken vatandaşlar da bu yıl kandillerin hangi günlere denk geldiğini araştırmaya başladı. İşte 2022 Kandil günlerine ilişkin detaylar...

Kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte 2022 kandil günleri!

Kandil günleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan takvim ile belli oldu. Bolca ibadet edilerek af dilenen Regaip Kandili ile Berat Kandili ve Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi günlere denk geldiği araştırılmaya başlandı. Kandil tarihlerini, bu özel günlerin anlam ve önemini sizler için derledik...

Kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte 2022 kandil günleri!

KANDİL NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile kandil günleri netleşti. Müslümanlar için önemli olan kandiller Şubat ayı itibariyle başlıyor.

Kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte 2022 kandil günleri!

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Recep ayının ilk cuma gecesi kutlanan Regaip Kandili yaklaşıyor. 3 Şubat Perşembe günü olan Regaip Kandili, kandiller zincirinin ilk halkasıdır. 27 Şubat Pazar Miraç Kandili, 17 Mart Perşembe günü Berat Kandili olacak. 7 Ekim Cuma günü ise Mevlid Kandili eda edilecek.

Kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte 2022 kandil günleri!

2022 KANDİL GÜNLERİ

Regaip Kandili: 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili: 17 Mart 2022 Perşembe

Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 Cuma

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : Üç ayların başlangıcı

2 Nisan CUMARTESİ: Ramazan başlangıcı

27 Nisan ÇARŞAMBA: Kadir gecesi

1 Mayıs PAZAR: Arefe

2 Mayıs PAZARTESİ: Ramazan Bayramı (1.Gün)

3 Mayıs SALI: Ramazan Bayramı (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: Ramazan Bayramı (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: Arefe

9 Temmuz CUMARTESİ: Kurban Bayramı (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: Kurban Bayramı (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: Kurban Bayramı (3.Gün)

12 Temmuz SALI: Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: Hicri Yılbaşı

8 Ağustos PAZARTESİ: Aşure günü

7 Ekim CUMA: Mevlid Kandili

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