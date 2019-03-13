- "Kandil'i Amerika yönetmektedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin istihbaratını yakından takip eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bugün onları (HDP) Kandil yönetmektedir, Kandil'i de Amerika yönetmektedir. Üzerimize çullanmak istiyorlar, onlara fırsat vermeyelim." dedi. Mudanya Güzelyalı'da vatandaşlara hitap eden Soylu, ne zaman Türkiye'nin başına bir iş açsalar, halkın oylarıyla bunu savuşturduğunu, darbelerden Türk halkının hiçbir zaman yılmadığını söyledi. Türkiye'yi terörle, anarşiyle, faizle imtihan etmeye çalıştıklarını kaydeden Soylu, şöyle konuştu: "Bana kızıyorlar, niye? 'Süleyman Soylu sert konuşuyor' diye. Bu ülkede evlatlar, gözlerini kırpmadan bu ülkenin namusu için hürriyeti için bu ülkenin yarınları için ezanımız için bayrağımız için şehit olacaklar, ne diyeceğiz, eğer bir şey demezsek Aybüke öğretmenin gözüne nasıl bakarız, Necmettin öğretmene nasıl bakarız, kundaktaki Bedirhan'a nasıl bakarız, eğer bir şey demezsek 13-14 yaşındaki kızları dağa götürüp tecavüz edildikten sonra o yüreği ellerinde kalan kızların analarının yüzlerine nasıl bakarız? Söylediğimiz nedir? (Eski HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ) Kadın çıkmış diyor ki, 'Sırtımı PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadım.' Ne deseydim, aferin deyip sırtını mı sıvazlasaydım? Ne dedik, sen şimdi sırtını PKK'ya, YPG'ye yaslamışsın, şimdi de dört duvara yasla görelim, sana dört tane duvar verdik, istediğin duvara sırtını yasla."

Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da 24 saat huzur olduğunu belirterek, "Hadi gitsinler, eskiden terörist cenazelerine gidiyorlardı, CHP'nin milletvekili var Sezgin Tanrıkulu o da çok severdi. Hadi gitsinler de görelim şimdi. Belediyeleri ele geçirmişlerdi, teröre destek oluyorlardı. Belediyede işe başvuran birine, 'evet işin olur ama dağa kardeşini gönderirsen seni işe alırız' diyorlardı. Milletin vergisinden ödediği paraları PKK'ya silah, kurşun olarak evlatlarımıza geri gönderiyorlardı. 13-14 yaşındaki kız çocuklarının eline kalaşnikof verip, onları dağa çıkarıp, Murat Karayılan hayvanına, Cemil Bayık hayvanına meze yapanların burnundan fitil fitil getirmezsem Allah hesabını sorsun." şeklinde konuştu. - "Kaçak sigara miktarı yüzde 5,5'e düştü" Soylu, Afrin'e girdiklerini ve PKK'yı oradan söktüklerini belirterek, ilerleyen günlerde daha güzel işler olacağını söyledi. Türkiye'nin ve halkının nasıl bir devlet ve halk olduğunu bütün dünyaya göstereceklerini ifade eden Soylu, şunları aktardı: "Uyuşturucu operasyonları yaptık. Bir taraftan kaçak sigara operasyonu yapıyorduk, Türkiye'ye giren kaçak sigara miktarı yüzde 21,5'ti, şu anda yüzde 5,5'e düştü. Oradan da gelirlerini kestik. Diyorlar ki, 'Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelerimize el koydular, o zaman Kılıçdaroğlu üzerinden biz büyükşehirlere sızabilir miyiz?' Geçen seçimde bunları kim taşıdı Meclis'e? Kılıçdaroğlu taşıdı. 24 Haziran'da Cumhuriyet Halk Parti'li kardeşlerimize yalvardık. 'Allahınızı severseniz, ne olursunuz oy vermeyin bu HDP'ye, oy vermeyin bu PKK'ya, şımartırsınız bunları, başımıza çıkartırsınız.' dedik.