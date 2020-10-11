HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanepeden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kanepeden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 18:05 | Son Güncelleme

Samsun’da kanepeden düşerek yaralanan yaşlı kadın ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Kavak ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da kanepeden düşerek yaralanan yaşlı kadın ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 91 yaşındaki Zeynep Demircioğlu yattığı kanepeden düşerek yaralandı. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Demircioğlu, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadın Samsun’daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü partiKoronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü parti
Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtıKontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı
İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..
En Çok Okunan Haberler
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Güpegündüz akılalmaz olay! Genç kızı böyle kaçırdılar
Güpegündüz akılalmaz olay! Genç kızı böyle kaçırdılar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Diğer Haberler
Sıcak havayı görenler Taksim'e akın etti
İstiklal Caddesi'nde insan seli
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK’ya ağır darbe
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Türkiye'den Yunan Bakan'a sert tepki: Asılsızdır
Türkiye'den Yunan Bakan'a sert tepki: Asılsızdır
Avcılar'da 5 katlı binanın balkonu çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
Avcılar'da 5 katlı binanın balkonu çöktü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.