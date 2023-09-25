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  4. Kanepenin altında can vermişti! Cihan Carruh'un cenazesi toprağa verildi

Kanepenin altında can vermişti! Cihan Carruh'un cenazesi toprağa verildi

25.09.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da acı bir veda yaşandı. 2 katlı müstakil evin alt katında çıkan yangında hayatına kaybeden Suriye uyruklu Cihan Carruh'un (6), cenazesi toprağa verildi.

Kanepenin altında can vermişti! Cihan Carruh'un cenazesi toprağa verildi

Büyük Bölcek Mahallesi 2004 Sokak’ta dün, 2 katlı müstakil evin alt katında oturan Suriye uyruklu Hüseyin Carruh ve Rafah Carruh, uyuduğu sırada kızları Cihan Carruh'ın odasında yangın çıktı. Alevler kısa sürüde odayı sardı. Durumu fark Hüseyin Carruh, kızını kurtarmak için odaya girdi.

Kızını odada göremeyen, kontrol ettiği giysi dolabında da bulamayan Carruh, alevler büyüyünce çıktı. Çift evi tahliye ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla alevleri söndürdü.

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KANEPENİN ALTINDA ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, tamamen yanan odaya girdiğinde Cihan Carruh’un saklandığı kanepenin altında cansız bedenini buldu. Çocuklarının öldüğünü öğrenen anne ve baba ise sinir krizi geçirdi. Cihan'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kondu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için odadan alınan delil niteliğindeki numuneler, kriminal laboratuvarında incelemeye alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cihan Carruh'un cenazesi, otopsinin ardından bugün Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Cenazeye Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cihan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'na defnedildi.

(DHA)

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Aksaray cenaze ölüm

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